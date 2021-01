Klub SaS sa o kandidátoch na šéfa ÚŠP rozhodne až po ich vypočutí, hovorí Zemanová

BRATISLAVA - Poslanecký klub SaS sa o kandidátoch na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) rozhodne až po ich vypočutí, dovtedy nebude o žiadnych menách v súvislosti s voľbou v Národnej rade (NR) SR špekulovať. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásila predsedníčka klubu Anna Zemanová.

Šéfka klubu SaS deklarovala, že na vypočúvaní budú členovia strany aktívne participovať. "Stanovisko klubu SaS je, že sa rozhodneme až na základe vypočutia kandidátov a o žiadnych menách nebudeme teraz hovoriť ani špekulovať," povedala.

Verejné vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora pred parlamentným ústavnoprávnym výborom by malo byť 1. a 2. februára, voliť by sa malo na aktuálnej schôdzi parlamentu, no presný termín ešte nie je známy. Na 2. februára je zatiaľ naplánovaný rokovací deň schôdze, podľa šéfa Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Vetráka (OĽANO) je možné, že sa pre vypočúvanie rokovať nebude.

Verejný híring je podmienkou na voľbu v parlamente. Predstavitelia koalície tvrdia, že pre voľbu bude dôležité verejné vypočutie, po ktorom sa chcú dohodnúť na spoločnom kandidátovi. Šéfom ÚŠP chcú byť štyria kandidáti - advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta. Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

V súvislosti s aktuálnou schôdzou Zemanová zdôraznila, že opozičné návrhy na skrátenie volebného obdobia NR SR nepodporia. "Klub SaS je jednoznačne proti takémuto návrhu," povedala na adresu ústavného návrhu zákona na skrátenie volebného obdobia NR SR z dielne nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho.

Pripomenula, že niekoľko návrhov na schôdzu predložila aj SaS. Hovorí, že viaceré majú pozitívny dosah na životné prostredie a vyplývajú zo skúseností z praxe, napríklad zmeny pri evidenčných číslach áut, odťahovanie vrakov áut, posilnenie vlastníckych práv pri prenájme poľnohospodárskej pôdy a podobne. Podčiarkla, že v prvom čítaní je aj vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Podľa jej slov sa ním snažia posilniť postavenie domácich potravinárov. Ocenila, že do NR SR prišiel aj vládny návrh na vyradenie kanabidiolu (CBD) zo zoznamu psychotropných látok i návrh na zdobrovoľnenie gastrolístkov.

Peter Cmorej (SaS) doplnil, že s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) chcú rokovať o problémoch, ktoré by chceli vyriešiť pozmeňujúcim návrhom k vládnej novele zákona o sociálnom poistení. "Ide o tri nespravodlivosti, ktoré spôsobili, že sa so Sociálnou poisťovňou súdi množstvo občanov, a ktoré sa potvrdili aj pri poslaneckom prieskume," povedal. Konkrétne je to nepriznávanie materskej niektorým otcom, ale aj niektorým matkám z dôvodu nespočítavania jednotlivých zamestnaní. Tiež nepriznávanie predčasných dôchodkov, dokonca ich odoberanie a zastavenie vyplácania osobám s oprávnením na vykonávanie povolaní ako mediátor, stavebný inžinier, lekár, lekárnik či znalec.