Lipšic mohol na problém s previerkou verejne a včas poukázať, uviedla organizácia Via Iuris

Pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

BRATISLAVA - Organizácia Via Iuris vníma ako veľmi netransparentné, že sa informácie o probléme s kandidatúrou a bezpečnostnou previerkou uchádzača o post špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica verejnosť dozvedá z médií. Lipšic podľa nej mohol na protirečivé a diskriminačné nastavenie podmienok kandidatúry verejne a dostatočne včas poukázať. Umožnil by tak prijať riešenie. Informovala o tom výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.