Nebezpečný trapas na východe: Župa sa háda s vládou o tom, kto je na vine pre nekvalitný most, nevydržal ani týždeň

Mikulec nerozumie vyjadreniam kraja KSK.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar, TASR - Pavol Zachar, SITA/Ministerstvo obrany SR

BRATISLAVA - Novoročná fuška ženistov, ktorí vybudovali medzi obcami Kysak a Veľká Lodina náhradný most, nevydržala ani jeden celý týždeň. Po tom, ako sa pôvodný most minulého roku zrútil nastúpili príslušníci z armády, ktorí vybudovali nový most, no zdá sa, že aj ten už je v havarijnom stave a zrejme sa čoskoro uzavrie. Minister vnútra Roman Mikulec sa stráca vo vyjadreniach košického župana Rastislava Trnku a má naňho otázky.