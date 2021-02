FOTO V Partizánskom sa z mosta odtrhlo zábradlie: Na zlý stav mesto upozorňovalo roky

„Tak, a zábradlie už spadlo do rieky. Slovenská správa ciest Bratislava aj Investičná výstavba a správa ciest Žilina to azda už konečne pochopia. Niekoľko rokov upozorňovania, žiadania a prísľubov, že už to ide do plánu, už to opravia. Som nahnevaný. Ešte aj štátny tajomník Ministerstva dopravy SR počas návštevy mesta minulý rok povedal, že už to bude. A nič. Most na štátnej ceste I/64 cez rieku Nitricu, patriaci štátu, je potrebné opraviť,“ uviedol na sociálnej sieti Božik.

Zdroj: Facebook/Jozef Božik

Rezort dopravy chce podľa štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa venovať mostným objektom väčšiu pozornosť. Rekonštrukciu mostného objektu vo Veľkých Bieliciach podľa neho rozdelili na dve etapy. "Prvou je okamžitá fixácia nebezpečného stavu, čiže chodníkov a zábradlia, ktorá by sa mala uskutočniť v čo najbližšom čase. Potom chceme financovať opravu celého mostného objektu z európskych fondov," vyhlásil začiatkom jesene minulého roka Kmeť.