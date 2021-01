Aktivistom došla trpezlivosť! Kvôli zatvoreným školám dajú podnet na Generálnu prokuratúru: Deti vodíme za nos

BRATISLAVA - Iniciatíva Dajme deťom hlas a Via Iuris pripravujú podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Dôvodom je COVID automat, ktorý sa podľa nich musí zmeniť tak, aby mali školy prednosť. Informovala o tom Andrea Hajdúchová z iniciatívy Dajme deťom hlas.

COVID automat je potrebné upraviť. Školy po celoplošnom skríningu a ukončení lockdownu musia mať prednosť pred inými opatreniami, tvrdí iniciatíva Dajme deťom hlas a Via Iuris. "Školy sme zatvorili ľahko, z večera do rána, bez toho, aby sme zabezpečili všetkým deťom kvalitné dištančné vzdelávanie. A viac ako tri mesiace študentov vodíme za nos sľubmi, že školy sú priorita, no namiesto toho opakujeme chyby z jesene. Po lockdowne a celoplošnom skríningu už školy musia dostať prednosť," uviedla Hajdúchová.

"Mimoriadne prerušenie vyučovania implicitne znamená taký zásah do vyučovacieho procesu, ktorý je krátkodobý. U nás však vidíme, že situácia sa stáva dlhodobou, dochádza k diskriminácii, môže dochádzať k porušeniu práva na vzdelávanie a nemáme plán na nápravu. Nemôžeme sa tomu už naďalej nečinne prizerať a rozhodli sme sa obrátiť s podnetom na generálnu prokuratúru," poznamenala Eva Kováčechová z občianskeho združenia Via Iuris. Iniciatíva sa pred Vianocami obrátila na verejnú ochrankyňu práv. Tá konštatovala, že zatvorenie škôl sledovalo síce legitímny cieľ - ochranu zdravia - no v prípade obmedzovania ústavných práv, ako právo na vzdelávanie, je potrebné neustále prehodnocovať, či "cena, ktorú musíme zaplatiť, nie je neprimeraná tomu, čo opatreniami získame".

COVID automat podľa Via Iurus a iniciatívy nezohľadňuje ani upozornenie, aby spôsob otvorenia škôl neprehlboval diskrimináciu. Tá, ako tvrdia, hrozí pri podmieňovaní návratu do škôl celoplošným testovaním žiakov od desiatich rokov a ich zákonných zástupcov.