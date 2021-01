Konšpirátori prerazili dno! Lučanského zavraždil Mikuláš Černák, pravda o návšteve prešovskej väznice!

BRATISLAVA - Ľudia na sociálnych sieťach sa stali obeťami neuveriteľných konšpiračných teórii, ktoré sa spájajú so smrťou obvineného generála Milana Lučanského. Zverejnených konšpirácii už bolo skutočne neúrekom, jedna z tých čo presiahla všetky hranice je tá o mafiánskom bossovi Mikulášovi Černákovi. Podľa konšpirátorov, ktorí zahlcujú sociálne siete „najnovšími overenými informáciami“, Lučanského vo väznici v Prešove zavraždil práve obávaný mafiánsky boss.

Šírenie dezinformácií rôznymi samozvanými bezpečnostnými analytikmi, či vedcami už preveruje polícia. Jedna z najväčších lží, ktorú ľudia začali medzi sebou zdieľať vznikla 10 januára 2021 a jej šíriteľom je bradatý, strapatý Čech, ktorý vystupuje pod meno Pavel Zítko a od neho mnohí ďalší ľudia. Zítko tvrdí, že to má zo zaručených zdrojov, no zrejme vychádzal z už predtým publikovaných informácií o tom, že Milana Lučnaského museli vo väznici zbiť. Aj tieto tvrdenia, bez jedného dôkazu prezentovali konšpirátori, dokonca aj priamo na pohrebe zosnulého Lučanského.

Zítko tom, ale priviedol do úplného absolutória. „9.12. navštívili generála Lučnaského štyria bachari. Jeden z nich bol údajne Mikuláš Černák. Generál Milan Lučnaský bol zviazaný. Zviazali mu ruky a nohy a zanechali ho, podľa výpovedí insiderov osamote s Mikulášom Černákom, ktorý bol vybavený boxerom a činkou. V tejto chvíli sa stratil ten hodinový záznam, ktorý by zaznamenal tie udalosti, ktoré sa tam udiali. Doslova sa tam bojovalo po odchode bacharov na život a na smrť. Generál Lučanský bol športovec, férový chlap a človek, ktorý bytostne si prial žiť. Nechcel odísť z tohto sveta. Bojoval, ale tomu obmedzeniu v rámci toho zviazania sa nešlo brániť. Bol umlátený a ubitý, podľa očitých svedkov človekom, ktorého dostal za mreže, ktorý túžil po pomste. A pravdepodobne celé toto aranžmán bolo urobené kvôli tomu, aby nevypovedal, pretože mal obrovské množstvo dôkazov a informácií....“ povedal Pavel Zítko vo svojom videu, ktoré má už viac ako 100-tisíc videní.

„PAVEL ZÍTKO JE KONŠPIRÁTOR, KTORÝ KLAME A ZNEUŽÍVA SMRŤ MILANA LUČANSKÉHO: NIE, MIKULÁŠ ČERNÁK NEBOL VO VÄZNICI V PREŠOVE,“ reagovala na tvrdenia Pavla Zítka stránka, ktorá sa venuje klamstvám na sociálnych sieťach s názvom Hoaxy a podvody - Polícia SR.

Voči tvrdeniam sa ostro ohradil aj Zbor väzenskej a justičnej stráže. V stavisku vysvetli ako to s Mikulášom Černákom vlastne bolo. „Predmetné tvrdenia sa nezakladajú na žiadnom reálnom podklade, ide o zámernú konšpiráciu a výslovnú lož. MČ nebol prevezený do priestorov ústavu Prešov v čase, keď sa tam nachádzal pán ML. Je pravda, že odsúdená osoba sa zúčastnila v iný deň v mesiaci december 2020 pojednávania v priestoroch Okresného súdu Prešov bez toho, aby bola umiestnená v ústave Prešov. Čo znamená, že v jeden deň bola eskortovaná z ústavu Leopoldov (kde vykonáva svoj trest) priamo na Okresný súd v Prešove a po ukončení pojednávania priamo späť do „domovskej“ väznice. A preto vylučujeme akýkoľvek kontakt uvedených osôb a s tým súvisiace „napadnutie“, resp. fyzický konflikt. Rovnako vylučujeme takúto možnosť aj z dôvodu, že úkony súvisiace s organizáciou, zabezpečením a vykonávaním eskorty väznených osôb zodpovedajú prísnym, zákonom určeným podmienkam, ktoré zohľadňujú požiadavky účelu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,“ informovala Topky.sk v oficiálnom stanovisku riaditeľka odboru podpory centrálneho riadenia a komunikácie Katarína Nováková.

Mikuláš Černák sa teda podľa oficiálnych informácií na pojednávaní na súde v Prešove skutočne zúčastnil. Bolo to 14. decembra 2020. Teda v čase, keď bol obvinený Milan Lúčansky hospitalizovaný v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Mikuláš Černák a Milan Lučanský teda v tom istom čase neboli ani v tom istom meste. Na informácie už prostredníctvom sociálnej siete reagoval aj odsúdený mafiánsky boss Mikuláša Černáka. „Čudujem sa tým, ktorí sa snažia z obvineného zo závažných zločinov a samovraha Lučanského robiť dnes martýra a ľutujem tých, ktorí naleteli rôznym konšpirátorom a hoaxom, že som mal byť aj ja v decembri 2020 vo väznici v Prešove.“

Trestné oznámenia

Pavel Zítko si konšpiračným videom o vražde Lučanského, ktoré videlo už viac ako 100-tisíc ľudí, zarobil na poriadny problém. Riaditeľka odboru podpory centrálneho riadenia a komunikácie Katarína Nováková Topky.sk informovala, že „Príslušníci a zamestnanci ústavu Prešov už podali na Krajskú prokuratúru v Prešove v súvislosti so šírením zámerných lží, či nepodložených konšpirácií hromadné trestné oznámenie na rôznych šíriteľov, pre podozrenie z napĺňania skutkovej podstaty trestných činov krivého obvinenia, šírenia poplašnej správy a ohovárania.“

Trestné oznámenia, ktoré podľa Novákovej podali príslušníci a zamestnanci ústavu sa podľa našich informácií týkajú napríklad samozvaného bezpečnostného analytika Milana Žitného, ktorý sa v súvislosti so smrťou Lučanského nechal počuť, že trvá na tom, že zranenia policajného exprezidenta Milana Lučanského vo väzbe si nemohol spôsobiť sám. Tvrdí to napriek tomu, že nie je členom žiadnej komisie ani vyšetrovacieho orgánu a bez znalosti detailov z vyšetrovania. Ďalšie trestné oznámenia, ktoré smerovali na Krajskú prokuratúru v Prešove sa majú týkať Fedora Flašíka a bývalého riaditeľa väznice v Leopoldove Vladimíra Mužíka, ktorí sa podobne ako Žitný a už spomínaný Zítko, tiež vyjadrovali k smrti obvineného Milana Lučanského.

Na šíriace sa konšpirácie o smrti obvineného Milana Lučanského reagovalo prostredníctvom svojej hovorkyne Barbory Túrosovej aj Ministerstvo vnútra. "Je mimoriadne bezcitné a odsúdeniahodné, keď sa človek priživuje a snaží sa získať popularitu na ľudskej tragédii a smrti. Zmes údajných informácii nie sú fakty, sú to len úbohé konšpirácie, ktoré majú jediný cieľ, zviditeľniť autora a vyvolať v ľuďoch negatívne emócie, ktoré budú ďalej jatriť rany blízkej rodine a aj verejnosti."

Chronológia kauzy Milana Lučanského

Milana Lučanského zadržala NAKA 3. decembra. Obvinili ho v súvislosti s akciou Judáš a spolu s ním obvinili ďalších sedem ľudí. Lučanský sa podľa obvinenia polície dopustil korupcie. Podľa výpovedí Norberta Paksiho, zástupcu šéfa Útvaru zvláštnych policajných činností a exsiskára Františka Böhma si mal Lučanský brať mesačne úplatok 30-tisíc eur. Časť úplatkov mu mala byť podľa výpovedí odovzdaná aj priamo v kancelárii policajného prezidenta. Výška úplatkov, ktoré mal Lučasnský podľa obvinenia dostať presiahla 500-tisíc eur.

V nedeľu 6. decembra 2020 Milan Lučnaského sudkyňa Špecializovaného trestného súdu vypočula, ako posledného z obvinených a rozhodla o jeho väzobnom stíhaní. Zo súdu v Pezinku ho previezli do Ústavu pre výkon väzby do Prešova.

V Prešove sa v stredu 9. decembra zranil vo väzobnej cele. Podľa úradného záznamu „Pri rannej kontrole v cele č. 131 som si všimol začervenané spodné viečko pravého oka u obvineného. V priebehu rozhovoru mi obv. povedal: "To nič nie je, udrel som sa.“ Vysvetlil mi, ako k tomu zraneniu došlo, že v noci nemohol spať, prechádzal sa po cele, pristúpil si šľapku, zapotácal sa a udrel sa do rohu postele," píše sa v úradnom zázname. Lučanský odmietol lekárske ošetrenie. V priebehu dňa sa stretol s obhajcami, s ktorými strávil necelú hodinu a pol. „Počas presunu sa obv. dožadoval zdravotnej starostlivosti u predvádzajúcich,“ píše sa ďalej v úradnom zázname. Ústavnej lekárke povedal, že k zhoršeniu stavu došlo počas dňa v dôsledku cvičenia.

10. decembra Milana Lučasnkého operovali vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. Operácia trvala približne 90 minút. Podľa uniknutej lekárskej správy tlačila krvná zrazenina na oko tak, že ho vytláčala von. Lekári preto v celkovej anestézii pacientovi zložitým zákrokom vysali krvnú zrazeninu a uvoľnili tlak v pravej očnici.

V piatok 11. decembra Lučanského previezli z Ružomberka do nemocnice v Trenčíne. Záznam hovorí, že „zdravotný stav obvineného je aj v súčasnosti stabilizovaný a bez pooperačných komplikácií“. V rámci vstupnej zdravotnej prehliadky neboli zistené žiadne iné zranenia. Nemocnica neeviduje žiadne poranenie alebo stopy na krku, „ktoré by mohli viesť k podozreniu, že si chcel sám ublížiť (overené vizuálne v rámci rozhovoru s obvineným)“. „Na otázku, či verziu obv. o vzniku úrazu – zakopnutie a náraz oka o železnú časť postele – považuje za reálnu, odpovedal, že áno,“ cituje záznam lekára. Lučanský bol podľa úradných záznamov aj na psychiatrickom pohovore a psychiater konštatoval, že „nezistil žiadne psychiatrické ochorenie, resp. potrebu psychiatrickej intervencie“. Na psychiatrické oddelenie ho umiestnili z bezpečnostných dôvodov, aby bol stále monitorovaný kamerovým systémom – pričom nešlo o bezpečnostný, ale medicínsky monitoring. Čiže bol 24 hodín sedem dní v týždni pod kontrolou zdravotného personálu ústavu.

17. decembra, Milan Lučanský oficiálne požiadal v trenčianskej nemocnici o možnosť „používať telefónne zariadenie“. Podľa žiadosti nechcel volať obhajcom, ale len manželke Martine.

22 decembra previezli Milan Lučanského z nemocnice v Trenčíne späť do Ústavu pre výkon väzby v Prešove

„Dňa 29. 12. 2020 v čase medzi 16.30 až 16.40 došlo k pokusu o samovraždu u obvineného Milana Lučanského na cele č. 114.“ píše sa v oficiálnom úradnom zázname. Podľa správy sa Lučnaského cela sa nachádzala na treťom podlaží. Počas nepravidelnej kontroly približne o pol piatej popoludní bola cela číslo 114 vizuálne skontrolovaná. „Obv. ležal na posteli s hlavou pri okne a na moju kontrolu cez celový priezor reagoval zodvihnutím hlavy,“ píše sa v zázname. Približne o deväť minút neskôr, spolu s ďalším zamestnancom väznice vyzvali cez bufetové okienko Lučanského, aby si zobral stravu. „Menovaný ani na opakovanú výzvu nereagoval, cez bufetové okienko som videl, že nehybne leží na posteli. Nakoľko bol však otočený nohami k oknu, kvôli plastovej zástavbe WC mu nebolo vidieť hlavu ani plecia,“ konštatujú zamestnanci väznice v oficiálnom dokumente. „Zistili sme, že menovaný leží na bruchu s hlavou tesne nad čelom postele, okolo krku má jedenkrát otočenú ústavnú teplákovú bundu, ktorá bola uviazaná o hornú konštrukciu poschodovej postele.“ Lučanskému potom uvoľnili bundu omotanú okolo krku, preložili ho na podlahu a snažili sa ho oživiť. Rýchla zdravotná pomoc prišla približne dve minúty pred osemnástou hodinou večer. O pol hodinu neskôr Lučanského previezli do nemocnice v Prešove.