Pozor na ďalší HOAX: Zdieľaný obrázok nepochádzal zo Simpsonovcov, bol zmanipulovaný

Tvrdenie je však zavádzajúce. Obrázok bol graficky upravený a nepochádza zo žiadnej skutočnej epizódy Simpsonovcov, čo potvrdil aj jeden z producentov seriálu. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Obrázok 7. januára 2021 zdieľala facebooková stránka Fľuska. Rovnaký príspevok sa o pár hodín objavil aj na stránke Yebo. Na ľavej strane obrázku je fotografia Jakea Angeliho, podporovateľa Donalda Trumpa, ktorý sa stal jednou z hlavných tvárí útoku na americký Kongres zo 6. januára 2021. Na pravej strane obrázku bolo vidieť školníka Willieho, postavu z populárneho amerického animovaného seriálu Simpsonovci, ktorý vyzerá tak, že má na sebe podobné oblečenie a tetovanie ako Angeli.

Zdroj: TASR/AFP

Fľuska zdieľala obrázok s tvrdením, že Simpsonovci znova predpovedali budúcnosť, čím odkazovala na rozšírené zavádzajúce internetové tvrdenia, podľa ktorých seriál Simpsonovci predpovedá budúce udalosti. Obrázok školníka Willieho v čiapke s rohami podobnej tej, ktorú má Angeli, bol však zmanipulovaný.

Agentúra AFP dohľadala pôvodný obrázok Willieho na stránke Fandom, ktorá obsahuje databázu televíznych programov, filmov a hier. Pôvodný obrázok Willieho AFP našla aj na stránke Simpsons Tapped Out, mobilnej hry založenej na televíznom seriáli. Aj pozadie zavádzajúceho obrázku bolo pravdepodobne prevzaté z jednej zo scén seriálovej epizódy Mr. Lisa goes to Washington, v českom preklade: Líza na stopě zlořádu.

Dodatočným reverzným vyhľadávaním našla AFP aj pôvodný promo obrázok, z ktorého bola vystrihnutá časť hlavy postavy Lízy, ktorá sa nachádza v ľavom dolnom rohu obrázku zo zavádzajúceho príspevku. K dispozícii je napríklad na stránke Fandom. Skutočnosť, že ide o zmanipulovaný obrázok, potvrdil 7. januára 2021 na Twitteri aj Matt Selman, jeden zo scenáristov a producent seriálu Simpsonovci.