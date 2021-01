Hrozivé ČÍSLA úmrtí! Konšpirátori sa snažili oklamať štatistiku: Obetí pandémie možu byť tisíce

V priebehu novembra 2020 zomrelo na Slovensku podľa predbežných údajov spolu 5 842 osôb, čo je o takmer 36 % viac ako bol počet zomretých v priemere za jedenásty mesiac predošlých päť rokov (roky 2015 až 2019). Rovnako počas októbra zomrelo na Slovensku 5 277 osôb, čo bolo o 20 % viac ako priemer októbrových dát za predošlých päť rokov.

Vyšší počet zomretých sa podľa Štatistického úradu prejavil veľmi mierne od augusta, ale výraznejšie v jesenných mesiacoch, október a november. "V súhrne od začiatku roka do konca novembra zomrelo v SR 51 276 osôb, čo je o 1 600 až 3 900 osôb viac ako v posledných piatich predošlých rokoch za rovnaké obdobie. Reálne v súhrne narástol počet zomretých o necelých 5 % - pretože najmä od začiatku roka až do júna v krajine zomieralo mesačne menej ľudí ako je priemer predošlých piatich rokov (s výnimkou marca) a v júli, v auguste či septembri to bolo len mierne viac," píše úrad.

„Údaje o zomretých za skončený mesiac Štatistický úrad SR zhromaždí a spracuje v priebehu dvoch mesiacov. Aby sme obmedzili a vyvrátili šírené nepravdivé hoaxy a dezinformácie zverejňujeme predbežné dáta za november v predstihu. Decembrové predbežné dáta budú dostupné začiatkom februára a definitívne údaje za celý referenčný rok 2020 v marci 2021,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Hoaxy aj o mŕtvych

Počas pandémie sa o koronavíruse šíria rôzne konšpirácie a jednou z nich je aj to, že tento rok nezomrelo o nič viac ľudí, ako po minulé roky. tento hoax vyvracia aj polícia.

"Posledné dni sa na sociálnych sieťach rozšírili statusy, podľa ktorých za rok 2020 zomrelo na Slovensku približne toľko občanov ako po minulé roky. Konšpirátori tým sledovali jediný cieľ - koronavírus nie je nebezpečný, všetky opatrenia boli prehnané. Ibaže sami si tieto údaje vycucali z prsta, keďže ani v čase publikovania nášho statusu nie sú známe dáta z decembra 2020. Dokonca, keď konšpirátori publikovali svoje bludy, tak nemali k dispozícii údaje ani november a október 2020. Ako to vyriešili? Jednoducho si úmrtia spriemerovali s údajmi za posledné roky. Suma sumárum, konšpirátori spriemerovali obdobie, keď koronavírus neexistoval a zasadili ich do obdobia, keď existoval. Nevadilo im, že to nemalo nič s realitou spoločné," napísali na stránke na sociálnej sieti.

Najviac zasiahnutou skupinou sú seniori od 65 do 74 rokov

Vyšší počet zomretých sa podľa predbežných dát prejavil len veľmi minimálne vo vekovej skupine do 64 rokov, ale výrazne vo vekovej skupine 65 rokov a starší, a to najmä od septembra 2020. V novembri bolo vo vekovej skupine seniorov (65+) celkovo o 47 % viac zomretých ako v priemere za posledných päť rokov, v októbri to bolo o 27 % a v septembri o 8 %. Dlhodobo ľudia vo veku 65+ tvoria približne tri štvrtiny každoročne zomierajúcich v SR.

Zomrelí podľa vekových skupín. Zdroj: datacube.statistik.sk

Ak vekovú skupinu seniorov ešte rozdelíme na mladších seniorov (vo veku 65 až 74 rokov) a potom starších seniorov (75+) bola úmrtnosť na jeseň roku 2020 vysoká u oboch skupín. Až do plného prepuknutia druhej vlny pandémie sa vyššia úmrtnosť počas všetkých mesiacov tohto roka prejavila najmä v skupine mladších seniorov.

Výrazne vyššie počty sa prejavili u oboch vekových podskupín seniorov postupne od septembra. V novembri zomrelo o 51 % viac mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) ako je päťročný priemer a o 45 % viac starších seniorov (75 +). V októbri boli počty zomretých o 38 % vyššie u mladších seniorov a o 22 % u starších seniorov.

Úmrtnosť narástla najmä v Prešovskom a Trenčianskom kraji

Z pohľadu regiónov sa situácia podstatne líšila najmä v októbri a novembri 2020. Niekoľko regiónov sa dostalo v novembri až na úroveň o polovicu vyššiu ako za predošlé roky. Najvýraznejší prírastok zomretých bol v novembri v Trenčianskom kraji a Prešovskom kraji a to o 59 %, potom v Žilinskom kraji a v Trnavskom kraji, kde počet zomretých prekonal priemer posledných päť rokov o 44 %, resp. o 43 %.V Košickom kraji to bol nárast v novembri o 30 % oproti predošlým piatim rokom a v Banskobystrickom kraji o 25 %.

Na konci rebríčka rastu počtu zomretých bol Bratislavský kraj, v ktorom počet zomretých stúpol počas jedenásteho mesiaca minulého roka o 9 %. Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR tak, že dáta sú fyzicky doručené do ŠÚ SR na formulároch „List o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, kde sú poznačené základné informácie o zomretom vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer 3000 miest a obcí SR.

Zvýšil sa aj počet pohrebov

Na cintorínoch v Trnave sa v týchto dňoch koná v priemere päť pohrebov za deň. Je to v porovnaní s obdobím pred nárastom počtu obetí pandémie o dva viac, podľa vedúceho úseku cintorínskych služieb mesta Trnava Dušana Opletala sa zvykli konať za deň zhruba tri obrady. Všetkých zosnulých doteraz pochovali v stanovenej lehote 14 dní, správa cintorínov zatiaľ stíha rozlúčky realizovať.

"Päť pohrebov denne predstavuje naše technické možnosti," uviedol Opletal pre TASR. Rozlúčky na troch trnavských cintorínoch – na Kamennej a Nitrianskej ceste a na Ulici Terézie Vansovej - bývajú civilné i cirkevné, okrem zabezpečenia výkopu a ďalších náležitostí k uloženiu zosnulého do hrobu je potrebné zosúladiť aj termíny zúčastnených.

Hrobové jamy v Trnave kopú ručne, čo je náročné na prácu i čas. Kapacita trnavských cintorínov je podľa Opletala dostačujúca, mesto rozhodlo nezávisle od pandémie o rozšírení cintorína na Kamennej ceste. V novej časti sa ešte podľa jeho slov nepochováva, ale mesto tam dalo mechanizmami vykopať niekoľko hrobov. Kapacity ostatných cintorínov sú už vyčerpané a na pochovávanie v nich sa využívajú iba existujúce hroby. "Zhruba tridsať percent zosnulých po rozlúčke odvážajú na kremáciu," dodal Opletal. Keďže v Trnave krematórium nie je, zosnulých spopolňujú v Bratislave, Nitre alebo v Leviciach. Pre zvyšujúci sa počet zosnulých zabezpečilo mesto v závere uplynulého týždňa chladiaci náves na uloženie tiel.