Poslankyňa Andrejuvová (OĽaNO): Chceme siahnuť na výsluhové dôchodky niektorým eštebákom!

Do zákona ste presadili aj rehoľníčky a rehoľníci. Mnohí vám môžu vyčítať, či toto sú problémy, ktoré trápia ľudí počas pandémie.

Som novou poslankyňou. Keď sa chceme posunúť do budúcnosti, musíme sa najprv vyrovnať s minulosťou. Chceli sme spolu v koalícii vyzdvihnúť skupinu osôb, ktorá nespolupracovala s komunistickým režimom. V súčasnosti štát vypláca odškodné každému, kto nejakým spôsobom trpel počas komunistického režimu. Buď na nútených prácach, alebo bol vo väzení. A dostáva 5 eur za každý mesiac neslobody. Tu napríklad by dostával 5 eur aj Gustáv Husák, ktorý neskôr spolupracoval a ešte by žil. Ale tú istú sumu by dostával aj konkrétny pán, ktorý trpel a neskôr nespolupracoval. Už sa nikdy nevedel zamestnať normálnym spôsobom, preto má nízky dôchodok. Nedokázal sa v Sociálnej poisťovni preukázať, že normálne pracoval. V tom čase to nebol klasický spôsob zárobku, ale len nejaké dohody. Preto sme sa rozhodli, že tých ľudí, ktorí už nespolupracovali, vyčleníme a zlepšíme im životné podmienky. Výšku sme zvýšili z 5 eur na 10 eur.

Rovnako ste navrhli vyplatenie jednorázového príspevku symbolicky 1989 eur. Nie je to malá suma za ročné útrapy?

Nedokážeme odškodniť všetko zlo a bolesti, ktoré ľudia v predchádzajúcom režime zažili. Je to skôr symbolické. Zároveň je to odpoveď našej spoločnosti, že vieme, že takíto ľudia tu boli, mali odvahu postaviť sa proti režimu, trpeli pre pravdu a mnohí stále žijú. 30 rokov sa tejto skupine ľudí nedávala tá váha, ktorú si zaslúžili. Režim bol zločinný a porušoval ľudské práva. Rovnako aj ich príbuzní mali problémy. Mladí ľudia nemohli ísť študovať a iní príbuzní sa nemohli normálnym spôsobom realizovať v spoločnosti.

Poznáte konkrétne prípady?

Poznám. Sú z východného Slovenska. Od 50 rokov minulého storočia takýmto spôsobom bolo väznených vyše 70 tisíc ľudí. Určite v každej širšej rodine sa nájde človek, ktorý trpel, nespolupracoval s režimom a mal s ním problém.

Vráťme sa k rehoľníčkam a rehoľníkom. Prečo až teraz ich dávate do zákona? Koľkí z nich žijú?

Boli umiestnení v centralizovaných kláštoroch. Bol to istý druh väzenia. Ak mám správne informácie, malo by ich žiť ešte okolo 60. Ich vek je už veľmi vysoký. Dostala som list od jednej rehole, že mali okolo 136 takýchto rehoľníčok. Dnes ich žije len päť. Téme sa venovali a vydali o tom aj knihu, aby ich príbehy zostali zachované pre pamäť národa. Tieto ženy nechcú odškodnenie. Chcem sa s nimi ešte stretnúť. Peniaze môžu použiť na iný dobrý účel.

Šéf Ústavu pamäti národa (vľavo), generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne a poslankyňa Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Koľko majú rokov?

Okolo 90 rokov a viac. Napriek tomu, že za bývalého režimu veľmi trpeli, necítia zášť voči tým, ktorí spôsobovali utrpenie. Odpustili im. Je to ich veľkosť.

Problémom môže byť aj to, že niektorí z nich, ktorí boli väznení a mohli byť bez svojho vedomia zapísaní, že spolupracovali. Ako sa to bude preverovať?

Existuje niekoľko typov spolupráce. Každý z nich mal nejakú značku. Práve preto spolupracujeme s Ústavom pamäti národa, aby vyhodnotili, koho sa to týka a koho nie. Majú dáta nielen z dokumentov zo Slovenska, ale vedia ich získať aj z Prahy. Napríklad, ak niekto 10 rokov trpel a potom dva mesiace požičiaval byt režimu, tak aj takéhoto človeka sa to bude týkať. ÚPN vie tieto veci rozlíšiť. Ku každému človeku sa pristupuje individuálne a preveria si každého jedného. Preto sa budú aj dodatočne vyplácať dávky tých, ktorí požiadajú a budú preverení.

O príspevok a dávku musia rehoľníčky a rehoľníci požiadať, alebo ich vie ÚPN identifikovať?

Musia požiadať a doložiť podklady. Všetky informácie sú na stránke Ústavu pamäti národa. O niektorých však ÚPN informácie má. Mnohí, ktorí trpeli sa však neprihlásili, aj keď suma bola nižšia. Dôvody môžu byť rôzne. Jedni o tom nevedeli, iní sa nechceli k bolestiam vracať a potom sú takí, ktorí peniaze dostávajú. Príčiny mnohých, ktorí už aj nie sú medzi nami, nepoznáme.

V novele zákona ste navrhli zvýšiť príspevok z 5 na 10 eur za každý mesiac väznenia. Niektorí k bežným dôchodkom tak môžu dostať od 200 až po 600 eur.

Keď sme do parlamentu predkladali návrh, premýšľali sme, aká je optimálna suma. Chápeme, že ide o symbolické vyrovnanie sa s minulosťou. Chceme, aby vedeli, že aj keď sú starší, naša krajina si ich váži a sú odkazom pre mladú generáciu. Určite by sme chceli im dať viac, no existujú limity štátneho rozpočtu.

Koľko je dnes ľudí, ktorí dostávajú peniaze za utrpenie počas bývalého režimu?

Ľudí, ktorých sa to bude týkať je odhadom do 3000. Hlásia sa aj ďalší. Treba zdôrazniť, že sa to týka nielen tých, čo trpeli, ale aj ich priamych potomkov. Aj siroty dostávajú takýto príspevok. Bola by som rada, keby sa ľudia ďalej prihlásili Ústavu pamäti národa.

Naopak, je tu skupina ľudí – bývalých príslušníkov ŠTB, ktorí majú pomerne slušné výsluhové dôchodky. Sú to peniaze navyše k riadnym starobným dôchodkov. Aká je priemerná výška výsluhového dôchodku bývalých príslušníkov ŠTB?

Myslím si, že je to okolo 800 eur, ale je to skôr otázka na MV SR.

Pokiaľ mám správne informácie, tak chcete naopak zobrať alebo znížiť výsluhové dôchodky príslušníkom ŠTB. Je to pravda?

Áno. Premiér v septembri požiadal rezorty, aby dodali všetky podklady ÚPN. Pôvodne sme chceli predkladať oba návrhy súčasne. Tým, čo trpeli zvýšiť a tým, ktorí profitovali a ubližovali, naopak znížiť. No obete majú vysoký vek, preto sme najprv predložili zákon, ktorý myslí na obete. Potom predložíme návrh na odobratie alebo zníženie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov ŠTB.

Je možné im odobrať alebo znížiť výsluhové dôchodky? Nie je to v rozpore s Ústavou SR?

Pracovne to nazývam nezaslúžené benefity. Podľa mojich informácií, sme jedna z posledných krajín, ktorá sa s touto problematikou ešte nevyrovnala. V Poľsku sa bývalí príslušníci obrátili na Európsky súd pre ľudské práva. Tvrdili, že vykonávali len rozkazy, a preto im nie je možné znížiť výsluhové dôchodky. Súd prišiel k záveru, že ak režim porušuje základné ľudské práva a slobody a je zločinný, nikto nemôže povedať, že vykonával len rozkaz. Predpokladám, že mnohým bývalým príslušníkom ŠTB sa môj návrh páčiť nebude a budú mať tendencie obrátiť sa na súd. No rozhodnutie v tejto veci už existuje.

Máte ambíciu bývalým príslušníkom ŠTB odobrať alebo znížiť výsluhové dôchodky?

Vytvorili sme pracovnú skupinu v rámci celej koalície. Zmapovala som všetky krajiny, ktoré sa s touto problematikou už vysporiadali. Predpokladám, že sa budeme inšpirovať Českou republikou. Jasnejšie sa budem vedieť vyjadriť vo februári.

Máte predstavu, koľko bývalých príslušníkov ŠTB dostáva výsluhové dôchodky?

Premiér požiadal rezorty, ÚPN, aby zistili a dodali všetky podklady.

Zníženie výsluhových dôchodkov sa bude týkať paušálne všetkých?

Po dohode s kolegami poslancami v koalícii ,to rada predstavím.