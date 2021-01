Matovičova sestra povedala na rovinu, čo si myslí o úniku zo zdravotného záznamu Lučanského

BRATISLAVA – Únik zo zdravotného záznamu Milana Lučanského nenechal bez reakcie ani Matovičovu sestru. Prioritou vlády by podľa jej slov malo byť transparentné a rýchle prešetrenie zranenia a smrti policajného exprezidenta a nie "odmeny za udavačstvo".

Sestra Igora Matoviča vo svojom príspevku na sociálnej sieti píše, že verejnosť od vlády "zmeny" očakáva hlavne transparentné a čo najrýchlejšie prešetrenie okolností ťažkého zranenia a smrti Lučanského. Reaguje tak na uniknuté informácie zo zdravotného záznamu bývalého policajného prezidenta, ktorý zomrel po pokuse o samovraždu.

„Do médií unikli zdravotné záznamy z ošetrenia ťažkých zranení oka zosnulého bývalého policajného prezidenta, pána Lučanského. Minister Naď je únikom lekárskej správy pobúrený a sľubuje odmenu a beztrestnosť tomu, kto udá toho, kto tieto info do médií vyniesol. Rodina pána Lučanského zverejnenie lekárskych záznamov nenamieta, práve naopak, hovorí o ministrom Naďom sľúbenej odmene ako o zastrašovaní. My, obyčajní ľudia, sme si nevšimli, žeby pán Naď, ani ostatní politici z OĽaNO boli v minulosti pobúrení, keď asistent poslanca Rajtára za SAS, Rybanič, vyniesol informácie o pohyboch na bankovom účte Kaliňáka,“ napísala Matovičova sestra, ktorá tvrdí, že vtedy hromadne podporovali Rybaniča a "obhajovali jeho skutok tým, že verejnosť si zaslúži poznať pravdu".

Zdroj: FB/Zuzana Belicova

„Poznanie pravdy nebolo dôležité len za vlády Fica pri kauze Bašternák, ale poznanie pravdy je rovnako dôležité v každej dobe. Aj dnes za vlády Matoviča pri tejto smutnej kauze. Pravda oslobodzuje a zbavuje pochybností. Vždy to tak bolo a aj bude. Na to by ministri mali vždy myslieť,“ dodala. Svoj názor zhrnula slovami, že "nemá rada dvojaké metre".

Naď garantuje anonymitu, odmenu a beztrestnosť

Minister obrany Jaroslav Naď dal prešetriť únik zo zdravotného záznamu Lučanského. Hovorí, že ide pravdepodobne o porušenie zákona. Vyhlásil, že osobe, ktorá poskytne informáciu o tom, ako sa zdravotný záznam dostal na verejnosť, garantuje anonymitu, odmenu a beztrestnosť. Lučanského syn však uviedol, že "akýkoľvek hon na informátora je už bezpredmetný a s účelom zastrašovania".