Spoločnosť mala začiatkom roka 2020 veľké očakávania, hodnotí známy publicista

„Programové vyhlásenie vlády bolo ambiciózne a sľubovalo nápravu vtedajšieho stavu krajiny. Možno aj reformné. Ale reformu ľahko napíšete, problémom je potom jej prevedenie,“ poznamenal v TASR TV pri hodnotení politického diania v prvom polroku 2020. Blok strán postavený najmä na spolupráci koalície PS-Spolu s hnutím Za ľudí Andreja Kisku, KDH a Stranou maďarskej komunity vo voľbách podľa neho neuspel, len kiskovcom sa tesne podarilo postúpiť do parlamentu.

„Matovič mal aj kus šťastia na zhluk náhod, to už sa nikdy nezopakuje. Ale on to aj vedel robiť a jednoducho aj v politike potrebujete mať šťastie. Vyhral voľby vo férovej súťaži, odstavil Smer-SD a ukázal médiám, ako hlboko sa mýlia, keď stavajú na koňov, ktorí prehrali,“ poznamenal Hrabko.

„Nakoniec aj KDH doplatilo na príliš vrúcny vzťah s Progresívnym Slovenskom. Chcelo to byť akési zopakovanie roku 1998, ktoré veľmi nevyšlo, a nakoniec na to doplatilo tak PS-Spolu, ako aj KDH,“ dodal Hrabko. Koalícia PS-Spolu podľa neho doplatila aj na svoju poctivosť, keď kandidovala ako oficiálna koalícia a mala prah vstupu do parlamentu zvýšený na sedem percent, čo sa jej veľmi tesne nepodarilo prekonať.

„Smer-SD uhral dobrý volebný výsledok, aj keď mu nestačil a musel ostať v opozícii. Smer-SD má veľkú voličskú základňu a tá mu ostala aj teraz. Ak sa pozrieme na súčasné preferencie Smeru a Hlasu, spolu ukazujú takmer 30 percent,“ upozornil Hrabko. Po voľbách podľa neho celkom prirodzene vytvorili koalíciu strany, ktoré dovtedy politicky bojovali so Smerom-SD, teda OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. V opozícii nechali okrem ficovcov iba ĽSNS Mariana Kotlebu.

Týždeň po voľbách - 6. marca, sa na Slovensku potvrdil prvý prípad ochorenia COVID-19. Pri moci bol ešte odchádzajúci premiér Peter Pellegrini (vtedy Smer-SD), napriek prehre vo voľbách sa však podľa Hrabka postavil k problému čelom. „Myslím si, že Peter Pellegrini obranu proti vírusu naštartoval dobre,“ hodnotí Hrabko.

Myslí si, že aj premiér Igor Matovič (OĽANO) pokračoval dobre. „Nebál by som sa povedať, že z medicínskej stránky to Slovensko do leta zvládlo priam excelentne,“ dodáva. Už v prvom polroku sa však podľa Hrabka ukazovali nedostatky v odškodňovaní podnikateľov a živnostníkov poškodených lockdownom. „Jedna vec je všetko zatvoriť a druhá potom aj odškodniť tých, ktorých ste zatvorili. Lebo aj to je úloha štátu,“ povedal s tým, že tieto problémy sa v druhom polroku 2020 ďalej prehlbovali.