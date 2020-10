Premiér sa politicky pripravuje na najhorší scenár koronakrízy, tvrdí publicista: Tvrdá kritika opatrení!

„Som presvedčený o tom, že premiér na základe tých informácií, ktoré my nemáme k dispozícii, sa snaží ľudí pripraviť na to najhoršie. Pretože už hľadá vinníkov. Z hľadiska politického tým vinníkom bude Richard Sulík (SaS),“ odhadol v diskusii na TASR TV Hrabko.

„Napriek tomu, že je vyhlásený núdzový stav, za všetky opatrenia má vraj zodpovednosť hlavný hygienik Ján Mikas. Nemôže za ne vláda ani krízový štáb, ani pandemická komisia, nikto za nič nemôže, iba hlavný hygienik,“ dodal Hrabko. Zároveň upozornil, že v skutočnosti vecnú aj politickú zodpovednosť za vývoj vždy nesie vláda, ktorú v očiach voličov zosobňuje jej predseda.

Zdôraznil, že ak je podľa krivky rastu Slovensko skutočne iba dva týždne pred Českou republikou, sú aj dnešné opatrenia príliš slabé. „Tieto opatrenia sú poloopatreniami, ak naozaj hrozí to, čo hrozí v Českej republike. Môžu nárast trochu stlmiť, ale rozhodne ho nezastavia,“ povedal Hrabko na margo nových opatrení na zníženie mobility obyvateľstva, ktoré na Slovensku platia od štvrtka (15. 10.).

Preto by sme podľa neho mali už dnes prijímať tie isté opatrenia ako Česi vrátane výstavby poľnej nemocnice a úplného zatvorenia škôl, s výnimkou prvého stupňa základných škôl. „Tam (v Česku, pozn.) sú už opatrenia také prísne, že ak im to nevyjde, naozaj im už neostane nič iné, len zamknúť celú krajinu. A oni sa na to aj pripravujú. Vojaci stavajú poľné nemocnice, lebo lôžka nebudú stačiť. U nás žiadne také prípravy nevidieť,“ poznamenal Hrabko, podľa ktorého je dnes kľúčovou úlohou ochrániť zdravotnícke kapacity štátu.

Na margo vecnej stránky sporu medzi Matovičom a Sulíkom Hrabko poznamenal, že filozofia ministra hospodárstva, podľa ktorej by sa prípadné obmedzenie alebo uzatvorenie prevádzky reštaurácií, fitnescentier či divadiel a ďalších subjektov malo posudzovať regionálne, už nezodpovedá aktuálnej epidemiologickej situácii. „K tomu postupu, čo navrhuje, sa mohlo pristúpiť skôr, keď ešte bola v zelenej farbe väčšina regiónov,“ uviedol Hrabko s tým, že podľa neho do konca týždňa už nebude v zelenej farbe ani jeden slovenský región.

Podľa Hrabka sa o riešení nákazy na úrovni lokálnych ohnísk hovorilo celé leto, dostatočne účinný systém sa však dodnes nezaviedol a dnes už to nemá zmysel. Na druhej strane, od vlády podľa neho ľudia očakávajú skôr spoluprácu a hľadanie riešení ako hľadanie vinníkov budúcich problémov. „To je ďalší rozdiel oproti Českej republike, kde sú k riešeniam prizývané aj opozícia a rada hospodárskej a sociálnej dohody. Opozícia predsa nie iba kritizuje,“ konštatuje Hrabko.