Zverejnili uznesenie k obvineniu špeciálneho prokurátora Kováčika: Závažné odhalenie!

BRATISLAVA - Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa nachádza vo väzbe. Doteraz boli známe len tie časti uznesenia, kde sa hovorí o tom, prečo nie je stíhaný na slobode. Detailnejší opis skutkov Kováčika doteraz Špecializovaný sú tajil. Po zásahu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej bolo teraz zverejnené anonymizované uznesenie o vzatí Kováčika do väzby, ktoré podrobnejšie opisuje skutky, z ktorých je bývalý špecializovaný prokurátor obvinený.

„Konal v úmysle umožniť obvinenému včas realizovať opatrenia smerujúce k zakrytiu jeho prípadnej trestnej činnosti a zamedzeniu jej odhalenia,“ píše sa o Kováčikovi v uznesení.

Spomínané uznesenie poskytol denníku SME v celom rozsahu. Stalo sa tak po tom, ako sa redaktor odvolal proti rozhodnutiu súdu. Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Máriw Kolíkovej (Za ľudí) dalo denníku za pravdu.

V rozhodnutí ministerstva sa tiež píše: „V ďalšom konaní bude úlohou povinnej osoby komplexnejšie posúdiť, či je skutočne nevyhnutné odmietnuť sprístupnenie celého odôvodnenia požadovaného rozhodnutia o väzbe.“

Čo má mať Kováčik na rováši?

Kováčik má na krku obvinenie za spoluprácu so zločineckou skupinou. I keď jej meno nie je oficiálne známe, malo by ísť o skupinu takáčovcov. Vyplýva to s niektorých vyjadrení polície. Takisto mal stíhaným ľuďom minimálne od roku 2017 donášať informácie zo spisov, hovorí sa v obvinení.

Za šéfa takáčovcov je považovaný Ľubomír Kudlička, ktorý je obžalovaný z vraždy podnikateľa Romana Krajčího. Obaja sa sporili o lyžiarske stredisko Malinô Brdo. Zaujímavé je, že v roku 2017 prepustil na slobodu, čo kritizoval aj vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Kudličku vtedy prepustili na kauciu 100-tisíc eur.

To mu však nepomohlo, pretože v novembri minulého roka ho Špecializovaný trestný súd poslal za mreže na 25 rokov. Ona sa však odvolal.

Zástupca riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Norbert Paksi bol ďalším donášačom skupiny. Mal informácie z vnútra polície a mal prístup k informáciám o rozpracovaní členov takáčovcov, ktoré im odovzdával. Teraz spolupracuj s políciou.

Kováčik mal zabezpečiť prepustenie Kudličku

Kováčikova podriadená prokurátorka na jeho žiadosť nepodala sťažnosť na prepustenie Kudličku na kauciu 100-tisíc eur, ktoré vybavil bývalý špeciálny prokurátor.

Celú akciu mal na starosti bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Aj ten sa medzičasom priznal a spolupracuje s políciou.

Kudlička sa za svoje prepustenie bohato odvďačil. Zaplatil ďalších 100-tisíc eur. Polovica sumy mala ísť do vrecka Kováčikovi a o druhú polovicu sa Makó podelil s nemenovaným spolupracovníkom.

V uznesení sa konkrétne píše: „Druhú polovicu odmeny, vo výške 50-tisíc eur obvinenému špeciálnemu prokurátorovi v kaviarni nachádzajúcej sa na prvom poschodí nákupného centra.“

Podľa posledného bodu obvinenia Kováčik pomáhal osobám, ktoré mali v pláne zavraždiť jedného vyšetrovateľa. Od Kováčika chceli, aby im donášal informácie z vyšetrovania.

V uznesení sa konkrétne píše, že Kováčik im priniesol obálku veľkosti A4. Mali sa v nej nachádzať fotokópie z vyšetrovacieho spisu.

Kováčik tak takáčovcom umožnil, aby získali informácie napríklad o tom, kto na nich donáša polícii.

Dozorujúci prokurátor nechcel, aby sa tieto všetky informácie dostali na verejnosť a tak požiadal súd o ich zneprístupnenie.

„Mám zato, že aj prípadné sprístupnenie anonymizovaného rozhodnutia o väzbe, môže poskytnúť také informácie (najmä v kontexte už známych informácií), ktoré sú spôsobilé zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci,“ píše v žiadosti.

Sudkyňa Pamela Záleská s tým súhlasila.

Denník SME sa však odvolal a ministerstvo spravodlivosti mu dalo za pravdu.