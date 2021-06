Dostane sa Dušan Kováčik z väzby? Zvrat po náleze Ústavného súdu! Fico žiada jeho okamžité prepustenie

KOŠICE - Ústavný súd (ÚS) SR zrušil 22. júna uznesenie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorým potvrdil väzbu pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Má ísť o rozhodnutie NS SR z októbra minulého roka. Potvrdil to jeho obhajca Erik Magál.

"Môžem potvrdiť, že 22. júna bolo vydané rozhodnutie - nález Ústavného súdu," povedal Magál. Ústavný súd vo svojom náleze uvádza, že napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil Najvyššiemu súdu na nové konanie a rozhodnutie. "Bude jeho povinnosťou poskytnúť sťažovateľovi adekvátnu súdnu ochranu a opätovne rozhodnúť o sťažnosti sťažovateľa proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu z 25. októbra 2020," odôvodnil ÚS.

Zrušenie uznesenia znamená, že po vydaní nálezu ÚS sa konanie vráti späť pred Najvyšší súd a ten bude musieť bezodkladne rozhodovať o ďalšom trvaní väzby Dušana K., priblížil obhajca. Podľa rozhodnutia ÚS sa Najvyšší súd nemá obmedziť len na prieskum napadnutého uznesenia sudcu pre prípravné konanie, ale komplexne preskúmať aktuálnosť dôvodov väzby Dušana K. v momente svojho rozhodovania podľa aktuálneho stavu.

Senát Ústavného súdu svoje rozhodnutie zdôvodnil pochybnosťami o nestrannosti sudcu Juraja Klimenta. Bol členom senátu NS, ktorý zamietol sťažnosť Dušana K. voči rozhodnutiu ŠTS o jeho vzatí do väzby. Dušan K. v ústavnej sťažnosti namietal príbuzenský vzťah Klimenta a prokurátora Ondreja Repu, ktorý je jeho synovec a podával návrh na vzatie do väzby na ŠTS. Poukazoval aj na jeho medializované pozitívne vyjadrenia k Repovej práci a negatívne vyjadrenia na jeho adresu. Najvyšší súd označil ústavnú sťažnosť za nedôvodnú, Kliment sa necítil byť zaujatý, vzťah s Repom nemal byť intenzívny napriek príbuzenskému vzťahu.

„Pri komplexnom zhodnotení vzťahu sudcu JUDr. Klimenta k prejednávanej veci, k sťažovateľovi a prokurátorovi Ústavný súd konštatuje, že tento je takej povahy a intenzity, že objektívne vyvoláva pochybnosti o jeho nestrannosti nielen u sťažovateľa, ale aj u akéhokoľvek nestranného pozorovateľa, čo môže viesť až k strate dôvery občanov v spravodlivosť,“ píše sa v náleze. ÚS tiež pripomenul, že nestrannosť sudcu, ktorý rozhoduje spor o právo, je kľúčovou hodnotou súdnej moci a len nestranné rozhodnutie môže byť spravodlivé.

Ústavný súd tiež poukázal, že ak sudca verejne vyjadroval prostredníctvom médií svoj názor na bývalého špeciálneho prokurátora a jeho trestnú vec, a to ešte na samom začiatku trestného stíhania, reálne to vyvoláva pochybnosti o jeho objektívnej nestrannosti. Uviedol, že sudca má postupovať zdržanlivo nielen pri výkone svojej funkcie, ale aj v civilnom živote.

Ocenil však Klimentovu občiansku angažovanosť, ktorý sa podľa neho ani v exponovaných situáciách, keď je v Slovenskej republike testovaná spravodlivosť a právny štát, nebojí prezentovať svoje právne názory na spoločenskú situáciu. Upozornil však, že aj keď ide o trestné stíhanie bývalého špeciálneho prokurátora, čo je pre demokraciu samo o sebe bolestivé, štandardy trestného práva musia platiť pre každého.

NS tak bude znova rozhodovať o sťažnosti, ktorú Dušan K. podával vlani v októbri proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu o vzatí do väzby. "Najvyšší súd bude teda opätovne rozhodovať o zákonnosti vzatia do väzby," poznamenal Magál. Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla v októbri minulého roka tak, že Dušana K. vzala do väzby z dôvodu kolúzneho, ako i preventívneho. Proti všetkým výrokom tohto rozhodnutia podal Dušan K. sťažnosť. Národná kriminálna agentúra ho zadržala koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie špeciálneho prokurátora sa vzdal krátko po obvinení.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry už v tejto veci podal v apríli na súd obžalobu na Dušana K., obvineného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalších trestných činov. Zákonná sudkyňa Pamela Záleská vytýčila aj termín hlavného pojednávania na 7. až 9. a následne na 13. až 15. júla. Najvyšší súd SR rozhodoval o väzbe Dušana K. aj 18. mája tohto roka, keď zamietol jeho sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu. Ten zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu.

Mal by byť okamžite prepustený na slobodu, tvrdí Fico

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. by mal byť po náleze Ústavného súdu (ÚS) SR okamžite prepustený sudkyňou Špecializovaného trestného súdu na slobodu. V sobotu na tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Smeru-SD Robert Fico.

ÚS, ktorý zrušil uznesenie Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade vzatia do väzby Dušana K., dal jasný úder manipuláciám s trestnými konaniami. Takéto uznesenie ÚS nie je prvé a bude ich v budúcnosti ešte viac, dodal Fico.

Ústavný súd podľa neho vo svojom náleze skonštatoval, že vzatie do väzby Dušana K. je porušením ľudských práv. O sťažnosti Dušana K. k vzatiu do väzby rozhodoval v novembri senát NS SR, ktorého súčasťou bol sudca Juraj Kliment. Fico hovorí, že Kliment sa do tohto senátu nanominoval sám. "Nález ÚS rozložil Klimenta na kašu," poznamenal Fico s tým že NS vo svojom rozhodnutí o väzbe zlyhal. Chce podať aj podnet na začatie disciplinárneho konania voči Klimentovi.

Zároveň poukázal na rodinný vzťah Klimenta s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrejom Repom, ktorý dal voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi návrh na väzobné stíhanie. Poslanci NR SR podali ministerke spravodlivosti Márií Kolíkovej (Za ľudí) podnet na prešetrenie údajného rodinného vzťahu medzi Klimentom a Repom, tvrdí Fico. Skonštatoval, že podnet však ostal bez odpovede.

Fico vyzval orgány Európskej únie (EÚ), aby sa začali po rozhodnutiach ÚS zaoberať situáciou na Slovensku. Chce, aby EÚ začala riešiť zločiny, ktoré sa podľa neho dejú na Slovensku v súvislosti so zadržanými ľuďmi. "Robia sa tu zverstvá. Ľudia sú psychickí týraní vo výkone väzby," poznamenal.

Predseda Smeru-SD tiež informoval, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dal Kolíkovej podnet, aby podala dovolanie v prípade prepustenia bývalej štátnej tajomníčky Moniky J. z väzby. Fico pripomenul, že Monika J. má po prepustení ťažko postihnuté zdravie a preto chce proti tejto veci protestovať.

