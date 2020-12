Sudkyňa o Haščákovi, ktorého poslala do väzby: Svedkov by mohol ovplyvňovať cez svoje médiá!

Pred pár týždňami, začiatkom decembra, desiatky ozbrojených kukláčov nabehli do Digital Parku, v ktorom sídli aj Penta. Je spolumajiteľa Jaroslava Haščáka zadržala polícia. Ten je obvinený v kauze Gorila. Haščák je momentálne vo väzbe, kam ho poslala sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská. Dôvodom bolo aj to, že podľa nej mohol ovplyvňovať svedkov aj cez médiá, ktoré patria do portfólia News and Media Holding, ktoré vlastní práve Penta.

Podľa Aktualít, ktoré citujú z Uznesenia o vzatí do väzby, Haščák sa podľa sudkyne a podľa sudkyne dlhodobo úporne venuje takzvanej kauze Gorila, a to nielen prostredníctvom médií vo svojom vlastníctve, ale aj cez rôzne podania na súdy a orgány činné v trestnom konaní „v snahe ovplyvniť nielen mienku verejnosti, ale predovšetkým aj svedkov.”

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sudkyňa ďalej vyslovila obavu, že existuje podozrenie, že ak by obvinený Haščák ostal na slobode, mohol by práve cez médiá, ktoré vlastní, ovplyvňovať svedkov či mariť objasňovanie skutočnosti.

„Existuje dôvodná obava, že by obvinený mohol systematicky a sofistikovane usmerňovať vydavateľskú činnosť tak, aby výsledkom bolo zosúladenie výpovedí svedkov a obvinených v jeho prospech,” napísala sudkyňa.

Haščák vinu popiera

Sám podnikateľ vinu odmieta a voči rozhodnutiu o vzatí do väzby sa odvolal. Rozhodovať tak bude Najvyšší súd, Haščák však dovtedy ostáva vo väzbe. Prostredníctvom svojich advokátov sa bráni tým, že proces je nadmieru medializovaný a politcký či tým, že od údajného skutku už ubehlo mnoho rokov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sudkyňa odmieta, že by jej rozhodnutie ovplyvnili vyjadrenia mediálnych či politických zástupcov. Zároveň dodala, že na mieru informovanosti o prípade nemá dosah. Argumenty advokátov a obvinených označila za neopodstatnené a sčasti aj nerozumné.