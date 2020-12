Situácia na Slovensku sa zhoršuje: Sestry chýbajú, nemocnice však študentom platiť nechcú

BRATISLAVA - Situácia v počte sestier na Slovensku sa neustále zhoršuje. V systéme chýba 12.000 sestier. Napriek tomu študenti ošetrovateľstva majú problém dostať sa k praktickému vyučovaniu v nemocniciach. Tie im odmietajú za prácu platiť. V stanovisku na to upozornila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

V súčasnosti aktívne vykonáva povolanie necelých 32.000 sestier, pričom ich počet neustále klesá. "Ak by sme chceli dosiahnuť priemer EÚ, čo je 8,4 sestry na 1.000 obyvateľov, mali by sme mať v praxi aspoň 46.000 sestier. O tisíc pacientov sa stará u nás 5,7 sestry," spresnil riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober.

Z odbornej štúdie, ktorá mapovala vplyv počtu a stupeň vzdelania sestier na zdravie pacientov, vyplýva, že v nemocniciach, kde bolo na chirurgickom oddelení šesť pacientov na jednu sestru, zomrelo o 30 percent pacientov menej ako v nemocniciach s ôsmimi pacientmi na jednu sestru. "Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek registrovala v čase od 1. mája do 30. septembra 2020 len 280 nových sestier 'absolventiek' a 19 pôrodných asistentiek 'absolventiek'. Naopak, z registra ich odišlo 288 z dôvodu odchodu do dôchodku a 348 sestier si registráciu pozastavilo, napríklad z dôvodu materskej dovolenky. Z uvedeného vyplýva, že viac sestier odíde z praxe, než nových pribudne. Tento výrazný nepomer má už teraz negatívny vplyv na fungovanie nemocníc a na samotnú kvalitu starostlivosti," upozornil Kober.

Zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje študentov

Napriek nedostatku personálu majú nemocnice problém umožniť študentom ošetrovateľstva povinnú prax. Podľa komory mnohé z nemocníc, ktoré hlásia nedostatok personálu, nie sú ochotné študentov ošetrovateľstva zamestnať a finančne oceniť ich prácu. "Zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje študentov ošetrovateľstva, aby sme mohli dúfať, že dnes už katastrofálny nedostatok sestier budeme môcť aspoň sčasti vykompenzovať novou pracovnou silou. Mali by sme teda vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sme im vytvárali čo najlepšie podmienky počas štúdia, ako aj pri nástupe do praxe“. Uviedla prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

Vláda by mala podľa komory výraznejšie podporovať vzdelávanie sestier a spravodlivé ohodnotenie, ktoré priláka viac ľudí k tejto profesii v čase, keď je sestier nedostatok.