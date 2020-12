Prípad hovnomana znova ožíva! Rezort spravodlivosti upozornil na pochybnosti, odsúdili nesprávneho?!

Vystrašené ženy sa pred piatimi rokmi obrátili na médiá. Obetí nechutných činov nebolo málo. Po medializácii sa rozbehlo vyšetrovanie a podozrivý skončil v rukách polície. Bol ním syn generála slovenskej armády, Martin Macko. Ten sa najskôr priznal, neskôr však svoje priznanie odvolal. Po troch rokoch ho napokon odsúdili.

Martin Macko pred súdom. Zdroj: Foto: Ján Zemiar

V rovnakom čase však v hlavnom meste vyčíňal aj iný páchateľ. V súvislosti s ďalšími útokmi na ženy bol v roku 2016 odsúdený fitness tréner Dušan Seliga. Ten sa ku skutkom priznal a oľutoval ich.

Po čase prípad znova ožíva. Dôvodom je dovolanie, ktoré podalo Ministerstvo spravodlivosti. Správu priniesla TV Markíza. Podľa rezortu existujú vážne pochybnosti o tom, či Macko skutočne spáchal skutky, za ktoré ho odsúdili.

"Treba povedať, že tie pochybnosti jednak vyvoláva proces rekognície, teda opoznania páchateľa, zároveň z posudkov nie je zrejmé, že stopy DNA by sa zhodovali so stopami z miesta činu ani so stopami zo zvrškov poškodených," vymenoval hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla s tým, že nemožno vylúčiť, že existoval vždy len jeden fekálny fantóm. O niekoľko mesiacov by mohlo byť jasné, či súdy prípad znova otvoria.