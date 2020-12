KORONAVÍRUS Prešovský podnik kašle na nariadenia vlády: Pokuta? Zažalujem Slovensko, hovorí majiteľ

PREŠOV - Z pandémie koronavírusu a z opatrení, ktoré v súvislosti s ňou zaviedla vláda, sú už mnohí zúfalí. Aj keď väčšina prevádzok, ktoré musia byť zatvorené, prísne dodržiava opatrenia, nájdu sa aj také, ktorým je to jedno. Jednou z nich je aj prešovská reštaurácia.

Podniky môžu mať otvorené len terasy, ktoré môžu byť prekryté len z troch strán. Mnohí preto investovali do ohrievačov, aby neprišli o zákazníkov, no aj napriek tomu musia bojovať so stále chladnejším počasím. Mnohí sú preto zo situácie už zúfalí. Našiel sa však podnik, ktorý si z nariadení nič nerobí a hostia v ňom môžu konzumovať jedlo a nápoje vo vnútri. Rúška nie sú povinné.

"Sa nám vyhrážali pokutami vysokými, zavretím podniku a som povedal, že toto je jediný náš zdroj príjmu a nezavriem podnik," povedal pre TV JOJ konateľ podniku Jaroslav Maleš. Jeho podnik je otvorený bez obmedzení. Aj napriek tomu, že týmto vedome porušujú nariadenia, Maleš si z toho ťažkú hlavu nerobí.

"Keď môžu byť ľudia v autobuse natlačení, v kostole, v kine, tu sa určite nikto nenakazí," myslí si Silvia Malešová, vedúca podniku. "Je to taká mierna forma provokácie," skonštatoval Maleš.Majiteľ podniku tvrdí, že mu hovorili o pokute, zatiaľ ale žiadnu nedostal. V prípade, ak by k tomu došlo, je rozhodnutý podať žalobu na Slovensko. "Poženieme to ďalej," povedal.

V prípade, ak fyzická osoba poruší nariadenia, hrozí jej pokuta 1659 eur, právnickej osobe až 20-tisíc eur. Prešovská polícia a aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove tvrdia, že prípadom sa intenzívne zaoberajú.