Pavla Ruska mali deň pred pojednávaním poliať kyselinou: Polícia údajný útok vyšetruje

Polícia sa podľa vlastných slov týmto útokom zaobera. "Môžeme potvrdiť, že včera vo večerných hodinách sme prijali oznámenie o tom, že na Trnavskej ulici v obci Bernolákovo mala neznáma osoba obliať muža nezistenou tekutinou. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Senci vedie v tomto prípade trestné konanie pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.

Obhajca Pavla Ruska Marek Para, bol o incidente a následnom ošetrení a práceneschopnosti svojho klienta informovaný v pondelok (14. 12.) večer. V utorok informoval senát Najvyššieho súdu SR (NS SR), ktorý verejné zasadnutie v kauze falšovania zmeniek s Pavlom Ruskom a podnikateľom Marianom Kočnerom odročil na 12. a 13. januára.

Práceneschopnosť a údajný útok na Ruska deň pred zasadnutím spochybnili ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, tak aj právny zástupca televízie Daniel Lipšic. "Pavol R. sa obštrukčne vyhýba pojednávaniam na súde. Lekársky nález nevyžadoval hospitalizáciu, neohrozuje ho na živote a ani závažným spôsobom neohrozuje jeho zdravotný stav. To sú podmienky, ktoré stanovuje trestný poriadok na to, aby sa mohol obžalovaný z hlavného pojednávania ospravedlniť," zdôraznil Lipšic.

"Mne to pripadá, ako jednoznačná predvianočná obštrukcia obžalovaného," povedal advokát. Podľa jeho názoru, pre ďalšie prípady a pre autoritu a rešpekt súdnej moci by nebolo správne, keby NS SR takého konanie akceptoval bez následku, keď sú splnené všetky podmienky vzatia do väzby. "Preto sme navrhovali vydanie príkazu na zatknutie a dodanie do väzby," uviedol Lipšic.