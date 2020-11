Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou: Počas schôdze sa minister Krajniak zhodol s Tomášom

Opozičný nezaradený poslanec Erik Tomáš sa s ním zhodol, že nastavenie valorizácie minimálneho dôchodku bolo "šité horúcou ihlou". "Bola nastolená nespravodlivosť v tom, že dôchodky minimálne pre ľudí, ktorí odpracovali oveľa menej rokov, ako pre tých, ktorí pracovali oveľa dlhšie, mali nastavenú valorizáciu oveľa rýchlejšiu a v priebehu pár rokov by sa stalo, že by dobehli tých, ktorí odvádzali na dôchodok oveľa vyššie poistné krytia a poistné odvody," priblížil vo štvrtok Krajniak.

Tomáš navyše pripustil chyby v návrhu bývalej vládnej SNS

Tomáš pripustil, že návrh, ktorý presadila vtedy koaličná SNS, nie je veľmi dobrý. "Návrh, ktorý vtedy pochádzal z dielne SNS, nastolil príliš vysoké tempo zvyšovania minimálnych dôchodkov na úkor iných dôchodkov a pokiaľ by tento systém valorizácie minimálnych dôchodkov zostal zachovaný, tak by sa potierala akákoľvek zásluhovosť pri poberaní dôchodkov a bolo by to veľmi nespravodlivé voči poberateľom tých iných ďalších dôchodkov, nie minimálneho dôchodku," zdôraznil poslanec.

Zdroj: Topky/ Maarty

Zároveň súhlasí, že treba pristúpiť k úprave valorizačného mechanizmu minimálnych dôchodkov. Treba sa podľa neho vrátiť ku kvalifikovaným rokom. Problém však vidí pri samotnom "zmrazení" a opätovnom naviazaní na životné minimum, ktoré podľa neho spôsobí, že ďalšie zvyšovanie minimálnych dôchodkov by nasledovalo až niekedy po roku 2030. "Pri tomto nastavení, ktoré navrhuje ministerstvo práce, sa ľuďom s minimálnym dôchodkom začnú tieto dôchodky zvyšovať až niekedy v roku 2032 – 2034," dodal Tomáš. Minister práce reagoval s tým, že sa nebráni diskusii v tejto téme.

Zmeny oproti minulému roku

Vlani boli prijaté zmeny, ktorými sa naviazala suma minimálneho dôchodku na priemernú mzdu v národnom hospodárstve a súčasne bola vypustená podmienka tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Naviazanie súm minimálneho dôchodku na 33 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve znamenalo podľa ministerstva práce v tomto roku razantné zvýšenie súm minimálneho dôchodku, čím bol výrazným spôsobom prekročený účel minimálneho dôchodku, ktorým je ochrana dôchodcu pred pádom do hmotnej núdze.

Rezort preto navrhuje "zmrazenie" nominálnych súm minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. To znamená, že napríklad suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude 334,3 eura mesačne s účinnosťou od 1. januára 2021. "K opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku je dôvodné pristúpiť až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,3 eura," priblížilo ministerstvo práce.