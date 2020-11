Spoločnosť Huawei má 18. decembra sprístupniť beta verziu svojho operačného systému HarmonyOS pre vývojárov. O približne 5 mesiacov neskôr, v apríli, by sa systém mal posunúť do štádia verejného testovania. To znamená, že si ho budú môcť na vlastnej koži vyskúšať aj bežní užívatelia.