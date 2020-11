Na oddlženie nemocníc by malo ísť v budúcom roku viac ako pol milióna eur, tvrdí Krajčí

BRATISLAVA - Na oddlženie nemocníc v budúcom roku by malo ísť 575 miliónov eur. V utorok to na tlačovom brífingu oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Nedefinoval však, aké budú pravidlá oddlžovania.

"Zatiaľ sa mi s ministerstvom financií podarilo vyrokovať 575 miliónov eur na oddlženie nemocníc, keďže situácia je vážna. Vedeli sme, že nemocniciam budú hroziť exekúcie. Preto sme sa chceli popasovať nielen s ich dlhom, ale aj s ich hospodárením," komentoval Krajčí. Poznamenal, že na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR začala fungovať sekcia efektívneho hospodárenia, kde sa snažia jednotlivé nemocnice riadiť ako sieť. Zavádzajú mechanizmy centrálneho obstarávania a efektívneho hospodárenia.

Keďže podľa Krajčího slov systém ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä v koncových nemocniciach nie je dobre nastavený a z verejného zdravotného poistenia nedostávajú toľko zdrojov, ktoré by pokryli starostlivosť o pacientov, je v rozpočte podľa neho ďalších 125 miliónov eur na posilnenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Povedal tiež, že štát vyčlenil jednu miliardu na boj s pandémiou. "Predpokladá sa, že nemalá suma pôjde aj do zdravotníctva," poznamenal Krajčí, pričom dodal, že aj táto suma je mimo rozpočtu.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Krajčí preto tvrdí, že rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok je realistický. Poznamenal, že do zdravotníctva musí ísť toľko zdrojov, aká je sila našej ekonomiky. Poukázal na to, že hoci HDP klesne, rezort zdravotníctva ako jeden z mála dostane viac peňazí. Tvrdí, že snahou MZ SR je, aby zdroje verejného zdravotného poistenia smerovali priamo na úhradu zdravotnej starostlivosti. Všetky tri zdravotné poisťovne majú dohliadať na to, čo ide poskytovateľom. Privítal by, keby sa súkromné zdravotné poisťovne rozhodli v budúcom roku ponúknuť pripoistenie.

Poistné sa bude prerozdeľovať po novom

Prerozdeľovací mechanizmus poistného medzi zdravotnými poisťovňami sa upraví. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa mení aj zákon o poisťovníctve. Novelu poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili. Jej cieľom má byť to, aby každá poisťovňa mala zdroje aj na liečbu ťažko chorých. Má sa preto zaviesť takzvané ex-post prerozdelenie. Zmena má priniesť milióny eur pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Ministerstvo zdravotníctva poukazuje na to, že napriek kompenzácii nákladov prerozdeľovaním prostredníctvom indexov rizika jednotlivých poistencov existuje významná skupina poistencov, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť výrazne prekračujú kompenzáciu. Do procesu prerozdelenia sa zavedie prvok "nadlimitná suma", ktorý už bol súčasťou procesu prerozdelenia v roku 2018, následne ho vypustili.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Opatrenie má priniesť do rozpočtu VšZP asi 9,5 milióna eur ročne na úkor súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Analýza vplyvov sa robila na základe vlaňajších dát o poistencoch. Rezort tvrdí, že ak by hodnotenie rizika poistného kmeňa bolo v súčasnosti optimálne nastavené, takéto dodatočné prerozdeľovanie by prakticky nemalo dosah na výsledok prerozdelenia a nebolo by nutné ho opätovne zavádzať. "Avšak nadlimitná suma má vplyv na prerozdelenie vo významnej miere," poznamenal.

Novela upravuje aj niekoľko oblastí v systéme verejného zdravotného poistenia. Ide o elektronizáciu vo vzťahu k poistencovi, platiteľovi poistného, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam. "Upravujeme riešenie duplicitných hlásení povinností platiteľov poistného a následné zavedenie časového limitu pre inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne zabezpečenie poistencom a termíny na predkladanie údajov do ročného zúčtovania prostredníctvom online pobočiek," ozrejmil nedávno minister Marek Krajčí (OĽANO). Novinkou je tiež určenie obdobia, v ktorom je platiteľom poistného štát - za azylantov. Úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej osobe, ktorej je priznaná doplnková ochrana, sa presúva z pôsobnosti ministerstva vnútra na ministerstvo zdravotníctva. Novela zákona bude účinná od januára 2021, niektoré opatrenia začnú platiť neskôr.