V Pezinku sa začal proces so zločineckým gangom zo Serede: Hrozí im dlhoročné väzenie

PEZINOK - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začalo pojednávanie so zločineckým gangom Slavomíra W. zo Serede. Skupina sa zaoberala distribúciou drog. Polícia členov zadržala v závere roka 2018 počas akcie Venal.

Na pojednávanie, ktoré sa koná po prvý raz na ŠTS v Pezinku, eskortovali päť členov skupiny. V utorok vypovedá korunný svedok, ktorý obžalovaných pozná viac ako 20 rokov. Doteraz sa pojednávalo na ŠTS v Banskej Bystrici, posledné dve konania boli zrušené. Z dôvodu protiepidemiogických opatrení - väčšej pojednávacej miestnosti v budove Justičnej akadémie v Pezinku - proces presunuli.

"Môžem potvrdiť, že hlavné pojednávanie teraz prebieha v Pezinku z dôvodu protiepidemiologických opatrení, lebo vzhľadom na počet osôb by bolo veľmi problematické dodržať hygienické opatrenia v súdnej sieni v Banskej Bystrici, no v priestoroch v Pezinku to je možné. Ide o veľkú drogovú trestnú činnosť, rozsiahlu, kde je zapojených viacero osôb. Momentálne sú podané obžaloby v dvoch skupinách," povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

V prvej obžalobe je podľa jeho slov podaná obžaloba na desať osôb, rovnako aj v druhej. "V súčasnosti bežia prípravné konania v ďalších minimálne troch až štyroch spisoch. To znamená, že ide o rozsiahle dokazovanie, ktoré je momentálne, čo sa týka dokazovania drogovej trestnej činnosti, asi najrozsiahlejšie," priblížil.

Na procese koncom septembra Iľja W., brat hlavného obžalovaného, urobil vyhlásenie o vine a priznal sa k spáchaniu trestnej činnosti. Vec Iľju W. je vylúčená na samostatné konanie a pojednávanie je naplánované na ŠTS Banská Bystrica 18. decembra. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal pôvodne obžalobu na desiatich členov skupiny. Traja z nich sú však na úteku a súd voči nim koná ako voči ušlým. Viní ich zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a súvisiacej trestnej činnosti zameranej na výrobu a distribúciu pervitínu, ako aj distribúciu kokaínu.

Traja z obžalovaných pred senátom ŠTS uviedli, že sú nevinní, ďalší traja sa nevyjadrili. V prípade dokázania viny niektorým hrozí 20 až 25 rokov väzenia, prípadne doživotie. Ich obhajoba spochybňovala obžalobu, jej skutkové a právne závery, a tvrdila, že klientov usvedčujú iba svedkovia, tzv. kajúcnici. Údajne sa v ich prípade nepreukázala existencia zločineckej skupiny, ktorá musí vykazovať isté znaky, mať hierarchiu a podobne.

Polícia počas prvej akcie Venal pôvodne obvinila 19 osôb. Od roku 2015 mali členovia skupiny zabezpečiť väčšie množstvo prekurzorov v hodnote približne 4,8 milióna eur na výrobu asi 480 kilogramov metamfetamínu v hodnote 16,8 milióna eur.

Lokalita Sereď je známa výraznými aktivitami drogových dílerov, voči ktorým počas dvoch rokov zasahovala v rámci viacerých akcií Národná kriminálna agentúra (NAKA). V rámci akcií Venal 1 až 4, zameraných na rozsiahlu protidrogovú činnosť v regióne Serede, Galanty a Trnavy, dovedna obvinili za dva roky 56 osôb. Podľa polície ide o jednu z najrozsiahlejších akcií v histórii SR zameraných na boj s drogovou trestnou činnosťou páchanou zločineckými skupinami.