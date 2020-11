PREDPOVEĎ počasia: Jeseň je v plnom prúde! Čaká nás hmlistý a oblačný týždeň

V Bratislave je potrebné počas nedele počítať s hmlou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Hmlistý začiatok týždňa

Podľa meteorológov sa môžu vo vyšších polohách mesta vyskytovať hmly s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," približuje SHMÚ. Výstraha platí predbežne do 20.00 h.

Na hmly si bude treba dať pozor aj v noci z nedele na pondelok (16. 11.) na severe Slovenska. Výstrahy sú predbežne vydané pre niektoré okresy Žilinského a Prešovského kraja. Platiť by mali od 19.00 h do pondelka do 10.00 h.

PONDELOK

V pondelok k nám bude prúdiť studený front. Cez deň bude prevažne zamračené a hmlisto. NA viacerých miestach slabý dážď alebo mrholenie, v horách aj sneženie. Najvyššia denná teplota bude 5 až 10 stupňov. V noci bude rovnako ako cez deň, teplota sa bude pohybovať od jedného do šiestich stupňov. Miestami môže fúkať.

UTOROK

Studený front sa presunie územím Slovenska až nad Ukrajinu. Bude o pár stupňov teplejšie ako v pondelok. Cez deň však bude opäť oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Teplota vystúpi na 8 až 13 stupňov. V noci bude zamračené, miestami dážď. V noci sa bude teplota pohybovať od dvoch do siedmich stupňov.

STREDA

V stredu začne na Slovensko prúdiť od západu teplejší vzduch. Bude prevažne polojasno, v nižších polohách sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota bude 8 až 13 stupňov, najnižšia nočná teplota - 2 až 3 stupne, v údoliach miestami okolo - 4 stupne.

ŠTVRTOK

Aj vo štvrtok bude pokračovať príval teplého vzduchu. Bude oblačno až zamračené a opäť môžeme očakávať hmly, na horách zmenšenú oblačnosť. Cez deň môže ojedinele mrholiť. Najvyššia denná teplota bude 6 až 11 stupňov, pri hmle a oblačnosti aj 4 stupne. V noci bude od - 1 do 4 stupňov.

PIATOK

Koncom týždňa sa vráti studený front. Bude veľká oblačnosť až zamračené, hmlisto a miestami dážď. Najvyššia denná teplota bude 3 až 9 stupňov. Najnižšia nočná teplota 1 až 6 stupňov.