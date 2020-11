Polícia vyzýva verejnosť na zvýšenie ostražitosti pred zlodejmi

Poukázala na to, že ľudia pomaly začínajú s predvianočnými nákupmi. Vodičov varujú pred rizikami spojenými s ponechaním si vecí v aute bez dozoru. Tiež upozorňujú obyvateľov obytných domov na dôslednú ochranu svojho majetku. Po vojdení do vchodu treba skontrolovať, či sú dvere dobre privreté. Rovnako treba byť obozretným pri vstupe do obytných domov, je dôležité si všímať okolie, starostlivo zamykať vchodové dvere a zatvárať pivničné okná. Vhodné je zabezpečiť si kvalitný zámok a bezpečnostné dvere.

Ľuďom bývajúcim na prízemí polícia odporúča zvýšiť bezpečnosť obydlia, napríklad nainštalovaním okrasných mreží. Zdôrazňuje tiež, že kľúče si netreba nechávať pod rohožkou či v kvetináči. Policajti apelujú na občanov, aby neboli ľahostajní ani voči majetku svojho suseda alebo spoločnému majetku.