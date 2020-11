Režim na hraniciach sa bude meniť: Slovensko sa zatvára! Permanentné kontroly však zatiaľ neplánujú

O zmenách na hraniciach sa aktuálne rokuje na Pandmickej komisii, kde by mali ministri schváliť presné zmeny. Následne by ich mal schváliť Ústredný krízový štáb. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus však uviedol, že zmeny zrejme začnú platiť už od pondelka.

Systém na hraniciach sa mení

"Čo sa týka hraníc, tam je viac-menej isté, že od pondelka prechádzame na metodiku ECDC. Čo, bohužiaľ, pre našich občanov znamená, že aj Rakúsko, Poľsko a Maďarsko sa stávajú pre našich občanov rizikovými krajinami," uviedol Klus pred Pandemickou komisiou s tým, že na komisii budú diskutovať o tom, aké výnimky budú zachované.

"Verím tomu, že minimálne pendleri a turnusoví zamestnanci sa nemajú čoho obávať," dodal Klus na adresu výnimiek. Rezort zahraničia už včera na konzíliu epidemiológov navrhol, aby mali občania možnosť tzv. krátkodobých pobytov, ako to má Česká republika. "To znamená troch alebo dvanástich hodín pobytu v cudzej okolitej krajine. Uvidíme, ako sme schopní to technicky zabezpečeiť, keďže zatiaľ neplánujeme permanentné kontroly na hraniciach," dodal.

Cez hranice bez testu zrejme neprejdete

Na prechod hranicami budete zrejme potrebovať PCR test nie starší ako 72 hodín. Zatiaľ nie je jasné, či sa bude testovať aj priamo na hraniciach a či uznajú antigénové testy. Testovanie na hraniciach by však podľa Klusa malo byť len pre tých, ktorí majú istú formu výnimku, ako napríklad pendleri, študenti či turnusoví zamestnanci. Antigénový test na hraniciach bude pre nich alternatívou k tomu, keď nebudú mať výsledok z PCR testu. Podrobnosti budú známe po Pandemickej komisii a krízovom štábe.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Režim musí byť taký, aby nevznikali problémy

Na hraniciach treba prispôsobiť režim tak, aby nevznikali problémy. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister zahraničných vecí Ivan Korčok. V stredu na ministerstve zasadala komisia, ktorá mala uplatniť zmenu na hraniciach. Potom mali zasadnúť aj ďalšie dve grémiá. "Prvým cieľom je prispôsobiť to stavu, aký je u nás doma, čiže znížená mobilita a zachovať udržateľnú priepustnosť hraníc, samozrejme s testami, ktoré budú musieť mať k dispozícii," uviedol Korčok.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Zároveň podotkol, že bude presadzovať, aby bol čas medzi prijatými opatreniami a ich vstúpením do platnosti. Dôvodom je, aby Slovensko vedelo informovať susedné štáty o svojom režime na hraniciach a tie sa tak "mohli náležitým spôsobom pripraviť". Minister pripomenul, že Slovensko preberá aj semafor rizikových krajín z pohľadu pandemickej situácie od Európskej komisie. "Veľmi to vítam, pretože ten je objektivizovaný a vidíme, ktoré krajiny sú červené," povedal.

Maďarsko, Rakúsko a Poľsko budú červené krajiny

Medzi takzvané červené krajiny by sa mali okrem Českej republiky zaradiť aj Maďarsko, Poľsko a Rakúsko. Na vybraných hraničných priechodoch sa má testovať antigénovými testami. Testovať by sa mohlo na 10 až 12 priechodoch a začať by sa mohlo do budúceho týždňa. Rezorty vnútra a zahraničných vecí majú prísť podľa ministra vnútra Romana Mikulca s riešením, koľko hraničných priechodov bude využitých na tranzit, osobnú dopravu, a kde bude možnosť testovania.

Zatiaľ platí tento cestovateľský semafor, od pondelka sa však zrejme bude meniť Zdroj: MZV SR

Slovensko sa bude pri určovaní rizikových krajín riadiť semaforom Európskej komisie. Zabezpečiť testovanie na hraniciach by mali súkromníci. "Ešte tento týždeň prebehne druhý hĺbkový monitoring pohybu na hraniciach, aby sme vedeli veľmi dôsledne povedať aj súkromníkom, ktorí by chceli zabezpečiť testovanie na hraniciach, koľko ľudí treba očakávať," dodal Matovič.

Na hranici s Ukrajinou je iný režim

Už v pondelok ráno sa začalo s antigénovými testmi na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké, ktorý je zároveň jediným otvoreným priechodom. Do piatich dní sa musia všetci podrobiť PCR testu. Osoby prichádzajúce z Ukrajiny môžu od pondelka využívať iba hraničný priechod Vyšné Nemecké. Otvorený bude od 7.00 h do 19.00 h. Na hranici musia podstúpiť antigénové testovanie na COVID-19. Okrem toho stále platí aj povinná domáca karanténa, v rámci ktorej sa najskôr v piaty deň musia podrobiť PCR testu.

Počas prvej vlny boli opatrenia na hraniciach oveľa prísnejšie. V marci Európska únia prvýkrát v histórii pristúpila k zatváraniu vonkajších hraníc. Tisíce ľudí sa potom začali vracať späť na Slovensko. Od apríla začali platiť prísne karanténne opatrenia pre tých, ktorí prejdú cez hranice. Museli absolvovať karanténu v štátnych zariadeniach. Tam mali zotrvať dovtedy, kým nedostanú výsledok testu. V prípade negatívneho výsledku bola nariadená ešte 14-dňová domáca karanténa.