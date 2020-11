Druhé kolo máme za sebou: Toto sú VÝSLEDKY! Čaká nás ťažká zima, v hre je pravidelné testovanie

"Reči sú niečo, ale skutky sú dôležité. Toto je náš skutok," povedal premiér. Podľa premiéra je výsledok jednoznačný. V 45 okresoch klesol počet o viac ako polovicu. "Aký iný dôkaz ešte potrebujeme?" pýtal sa Matovič. V týchto chvíľach zasadá Ústredný krízový štáb, ktorý rozhoduje o ďalších krokoch. Premiér sa plánuje zajtra stretnúť so zástupcami podnikateľov v gastronómii, prevádzkovateľov kín či divadiel, so zástupcami škôl, posilňovní, športových klubov aj cirkví na Slovensku.

VIDEO Premiér informoval o výsledkoch druhého kola testovania

Počet infekčných ľudí na Orave sa znížil

Premiér tvrdí, že sme spoločne ochránili tisícky životov. "Nenechajme si zobrať pár kuvikmi pocit z dobre vykonaného diela." Pre porovnanie premiér ukázal, ako sa tri kolá testovania premietli na Orave. "V priebehu 17 dní sme spoločným úsilím v okrese Námestovo znížili počet infekčných ľudí medzi sebou o 88 percent," tvrdí premiér. V druhom kole sa počet prípadov sa v okrese Čadca znížil počet pozitívnych z 3,22 na 0,97. Po víkendovom testovaní zostalo 15 okresov, ktoré sú nad 0,70 percenta. Stará Ľubovňa a Púchov sú nad jedným percentom.

V antigénovom testovaní máme efektívnu zbraň

Matovič tvrdí, že v antigénovom testovaní máme efektívnu zbraň. Jemne sa v číslach pozitívne testovaných prejaviť aj čiastočný lockdown. Hlavný hygienik Ján Mikas povedal, že epidemiologická situácia v Európe sa zhoršuje. "Táto akcia celoplošného testovania nám výrazným spôsobom môže zmeniť trend. Krízová situácia si vyžaduje krízové riešenia a toto bolo jedným z nich," dodal. Testovanie je podľa Mikasa nástrojom aj do budúcnosti, ako skresať nákazu.

Testovanie raz za mesiac?

Mikas apeluje na ľudí, aby nezleniveli a nestrácali ostražitosť. Aj keď ľudia vyšli z testovania negatívni, môžu byť podľa neho pozitívni. V nemocniciach a DSS je percento pozitívne testovaných podľa Krajčího stále vysoké. Prišli sme o 10 percent lekárov a zhruba 13 percent sestričiek.

Nie je vylúčené, že šlo o posledné testovanie. Matovič to spomínal aj v minulosti a svoju predstavu načrtol aj teraz. "Moja predstava je taká, že ak by sme raz za tri-štyri týždne dokázali zabezpečiť takéto pretestovanie, tak by sme si mohli dopriať väčšiu mieru slobody. To je môj názor," dodal premiér.

Počas víkendu otestovali vyše 2 miliónov ľudí

Počas druhého kola plošného testovania na koronavírus na Slovensku otestovali 2 044.855 ľudí, odhalili 13 509 nakazených. To je 0,66 percenta. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď na pondelkovej tlačovej konferencii. Druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 sa počas uplynulého víkendu (7. - 8. 11.) konalo v 45 okresoch.

Do druhého kola testovania bolo podľa Naďa nasadených takmer 21-tisíc vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, zdravotníkov, administrátorov či dobrovoľníkov. Zdravotníkov bolo vyše 8 800. V sobotu otvorili 2 756 odberných miest a v nedeľu 2 671. Do celkového počtu otestovaných patria okrem odberných miest aj otestovaní v rámci ministerstva spravodlivosti či v domovoch sociálnych služieb.

Počet nakazených klesov o viac ako polovicu

Naď ďalej informoval, že v 45 okresoch len na odberných miestach otestovali počas prvého kola plošného testovania 1 750 179 ľudí, z nich bolo nakazených 25 811, čo predstavuje 1,47 percenta. Počas druhého kola uplynulý víkend v týchto okresoch otestovali 1 837 464 ľudí, z nich test ukázal pozitívny výsledok 11 477 ľuďom, čo znamená 0,62 percenta. Poukázal na nárast záujmu o odberové miesta.

Počet nakazených klesol medzi prvým a druhým kolom podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o viac ako polovicu. Je to podľa neho dôkaz, že celoplošné testovanie malo zmysel. Dodal tiež, že po víkende ostalo 15 okresov, v ktorých malo pozitívny výsledok testu nad 0,7 percenta zo všetkých otestovaných. Údaj 0,7 percenta bol faktorom pre rozhodnutie o druhom kole celoplošného testovania. To sa počas víkendu konalo v 45 okresoch, v ktorých prvé kolo odhalilo nad 0,7 percenta nakazených.

Premiér tiež upozornil na veľký pokles pozitívnych výsledkov v štyroch pôvodne najzasiahnutejších okresoch. Prvé pilotné testovanie ukázalo v okrese Námestovo 4,77 percenta nakazených, prvé kolo plošného testovania ukázalo 1,8 percenta a druhé kolo 0,55 percenta, to je podľa Matoviča pokles o 88 percent. Dodal, že v Bardejove klesol za tri víkendy počet nakazených o 74 percent. Matovič dodal, že pokles zaznamenali aj najzasiahnutejšie okresy po prvom kole testovania, ktorými boli Čadca, Stará Ľubovňa a Púchov. Po druhom kole testovania podľa Matoviča najlepšie dopadli Zvolen a Medzilaborce.

Svetielko nádeje pre dotknuté sektory

Premiér Matovič sa má pre opatrenia stretnúť so zástupcami podnikateľov v gastronómii, prevádzkovateľov kín či divadiel, so zástupcami škôl, posilňovní, športových klubov aj cirkví na Slovensku. Hovoriť majú o opatreniach počas nadchádzajúcej zimy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Stretnutie sa má konať v utorok (10. 11.) o 14.00 h v hoteli Bôrik v Bratislave.

Čaká nás ťažká zima...

Rozprávať sa chce o tom, čo je kto ochotný urobiť, aby získali väčšiu slobodu. "Na zajtra som si pozval ľudí z dotknutých rezortov, aby sme sa rozprávali o tom, ako prežijeme zimu," povedal premiér Matovič pred rokovaním krízového štábu. "Zároveň považujem za dôležité, aby sme týmto ľuďom dali svetielko na konci tunela," uviedol s tým, že potrebujú vedieť, za akých podmienok by mohli znova fungovať. Po tomto víkende je podľa neho situácia medzi okresmi vyrovnaná.

Matovič pripomína, že je na ľuďoch, aby nezaspali na vavrínoch. "Keď budeme opatrní, tak sa môžeme vyhnúť tomu celoslovenskému pretestovaniu a dokážeme nejakými lockdownami prežiť zimu. Ja predpokladám, že ako sa budú dni skracovať, tak zatúžime po väčšej miere slobody. To nás prinúti k tomu, čo môžeme urobiť pre to, aby sme ju dostali," dodal premiér.

Matovič sa podľa vlastných slov obáva, že ak počas zimy na päť či šesť mesiacov ostanú zatvorené rôzne prevádzky, dostaneme z toho "takú ponorku, že nebudeme mať schopnosť bojovať s pandémiou". Zdôraznil, že nás čaká epidemiologicky ťažká zima.

Odberové miesta v 25 "zelených" okresoch

Od pondelka sa v 25 okresoch na Slovensku otvorili odberové miesta, v ktorých sa bude možné dobrovoľne otestovať na ochorenie COVID-19. Prevádzkuje ich Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec na pondelkovej tlačovej konferencii. Odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov "zelených okresov" budú prevažne na hasičských staniciach okresných riaditeľstiev HaZZ, odbery budú vykonávať hasičskí záchranári.

"Som nesmierne rád a som vďačný za profesionálov, o ktorých sa vieme v týchto neľahkých chvíľach oprieť. Hovorím o hasičoch, policajtoch a ďalších pracovníkoch rezortu vnútra a dobrovoľníkoch, ktorí s maximálnym nasadením venujú všetok svoj čas pomoci druhým," uviedol Mikulec.

