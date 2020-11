KORONAVÍRUS OĽANO podporí predĺženie núdzového stavu, Sme rodina nebude proti

"Núdzový stav bol na Slovensku vyhlásený už za omnoho priaznivejších podmienok vládou Petra Pellegriniho. Teraz, keď je situácia vážnejšia, potreba núdzového stavu je o to naliehavejšia," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. "Ak je toto opatrenie nutné a rozhodli o ňom všetci kompetentní, hnutie Sme rodina určite nebude proti," uviedlo tlačové oddelenie Sme rodina.

Predseda SaS s odporúčaním ÚKŠ nesúhlasí. Predseda strany Richard Sulík chce apelovať na vládu, aby nepredĺžila núdzový stav o ďalších 90 dní. Vie si však predstaviť kompromis a jeho vyhlásenie napríklad na 30 dní. ÚKŠ na svojom pondelkovom (9. 10.) rokovaní odporučil vláde predĺžiť núdzový stav o ďalších 90 dní. Ak by tak vláda neurobila, núdzový stav by sa mal skončiť 14. novembra. Kabinet ho vyhlásil od 1. októbra na 45 dní.

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Núdzový stav v súvislosti s pandémiou vyhlásila vláda už druhýkrát. Prvýkrát to bolo pri prvej vlne na jar. Kabinet ho vtedy vyhlásil 16. marca, trval do polnoci zo soboty na nedeľu 14. júna. Týkal sa iba zdravotníctva. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila od 12. marca, trvá naďalej.

Zákaz vychádzania by mal platiť od 23.00 h do 5.00 h, budú výnimky

Zákaz vychádzania by mal platiť po novom od 23.00 h do 5.00 h s výnimkami dochádzania do práce, k lekárovi či na zabezpečenie základných životných potrieb. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) pred utorkovým rokovaním so zástupcami cirkví, škôl, športových klubov, podnikateľov v gastronómii či prevádzkovateľov kín a divadiel. Dodal, že sa na tom zhodol ústredný krízový štáb. Zatiaľ však nepovedal, od ktorého dátumu by mal zákaz platiť.

Vláda by mala o pravidlách zákazu vychádzania rozhodnúť na stredajšom (11. 11.) rokovaní. Aktuálne platí zákaz vychádzania do 14. novembra. V tento deň by sa mal skončiť aj núdzový stav. Ústredný krízový štáb v pondelok (9. 11.) odporučil vláde predĺžiť núdzový stav na Slovensku o ďalších 90 dní.

Od pondelka (16. 11.) by sa už nemuselo podľa Matoviča vyžadovať nosenie certifikátu o vykonanom teste na ochorenie COVID-19. "Predpokladám, že certifikáty sa budú vyžadovať iba do konca tohto týždňa, to znamená do nedele (15. 11.) do večera, lebo ďalšie plošné testovanie neprebieha," povedal novinárom.