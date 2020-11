Kiska prelomil mlčanie: Vážne slová k akcii OČISTEC, o tajných poradách som ako prezident vedel!

BRATISLAVA - Bývalý prezident a zakladateľ strany Za ľudí sa síce nadobro stiahol z politiky, no k aktuálnemu zadržaniu policajné elity z akcie Očistec mal aj on čo povedať. Jeho slová naznačujú, že o tajných stretnutiach, ktoré sa spomínajú v tejto kauze ako hlava štátu vedel.

Exprezident sa zveril verejnosti na sociálnej sieti Facebook v statuse. Táto akcia totiž zahŕňa aj jeho meno, ktoré majú spomínať niektorí zadržaní policajní lídri. "Moje meno sa objavuje vo výpovediach zadržaných policajtov z akcií NAKA Očistec, či Božie mlyny," tvrdí Kiska, ktorý sa už od zvolenia novej predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej stále neukázal na verejnosti.

Spomína tiež zrejme kauzu KTAG, ktorá mala uhrádzať výdavky za jeho prezidentskú kampaň v roku 2014. "Gašparova polícia strávila tisíce hodín v snahe zastrašiť ma a očierniť. Menila ľudí, ktorí sa vzopreli ich svojvôli. Skontrolovala Xkrát ešte aj moje bločky z papiernictva za dve eura, len aby niečo na mňa našili," dodáva Kiska.

O Bödörovi som vedel, no trúfli si aj na mňa

O bývalom policajnom vedení má tiež Kiska svoj názor. "Vedel som, že Gašpar je len Kaliňákom dosadený sluha a riadi ho Ficov priateľ Bödör. Mali v rukách celú políciu a prokuratúru, preto si trúfli aj na prezidenta. Mysleli si, že sa zľaknem a Fica pošlem na Ústavný súd. Nebál som sa, ale bolo mi ľúto všetkých ľudí, ktorí nemali možnosť sa brániť," myslí si exprezident Kiska.

O stretnutiach som ako prezident vedel, píše Kiska

Bývalá hlava štátu tiež prekvapila tvrdením, že o stretnutiach s Bödörom ešte ako prezident vedel. Túto informáciu však mal od istého človeka, ktorého identitu neprezradil, no vraj môže odkryť ešte viac. "To, že som povedal, že náš štát ovláda mafia, nebola náhoda. O tajných konšpiračných poradách pod vedením Bödöra, kde sa rozhodovalo o osude ľudí na Slovensku som vedel. Ako prezident som mal prístup k rôznym ľuďom a rôznym informáciám. Človek, ktorý mi to povedal, možno povie ešte oveľa viac," uzavrel Kiska s tým, že NAKA ešte nanarazila na vrchol pyramídy.