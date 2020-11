Pri akcii Očistec neunikli informácie: Prezident PZ vylučuje akýkoľvek vplyv na vyšetrovanie kauzy

Dočasný policajný prezident Peter Kovařík

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Dočasný policajný prezident Peter Kovařík zásadne vylučuje, že by akcia Očistec bola politicky motivovaná alebo ovplyvňovaná. Súčasne odmieta, že by došlo zo strany polície k úniku informácií a novinári by dopredu vedeli od policajtov o tom, že má dôjsť k zatýkaniu osôb a na akých miestach Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová.