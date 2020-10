Čo robiť po plošnom testovaní na KORONAVÍRUS? Všetko dôležité na jednom mieste: Zmeny nastanú až od pondelka

BRATISLAVA - Slovensko čaká po pilotnom testovaní skúška na ostro. Už tento víkend sa vykoná prvé celoplošné testovanie. Slováci sa síce môžu rozhodnúť či sa chcú zúčastniť testovania, alebo nie, no následky sú potom pre každého iné. Ako to bude so zákazom vychádzania s testom a bez testu?

Mnohí z nás si ešte stále kladú otázku, čo sa pre nich po testovaní zmení. Niektorí možno stále váhajú, či sa testovania zúčastniť, alebo nie. Od soboty 24. októbra až do tejto nedele platí zákaz vychádzania na celom území Slovenska. To sa však od pondelka zmení. Rozdiel je práve v tom či sa rozhodnete otestovať. Ako to teda bude?

Aké testy platia?

Od pondelka sa môžete preukázať dvoma typmi testov. Buď absolvujete antigénový test a budete mať certifikát z plošného testovania z dní 31. 10. až 1. 11. vydaný ministerstvom zdravotníctva, alebo sa môžete preukázať výsledkami klasického PCR. Čo sa týka dátumu pri PCR teste, všetky certifikované testy PCR vykonané od štvrtka rána do nedele budú ekvivalentné s tzv. štátnym antigénovým testom a budú platiť. Pôvodne mal platiť aj súkromný test vykonaný v čase plošného testovania v inom laboratóriu, minister obrany Jaroslav Naď však neskôr oznámil, že platia iba dve alternatívy - antigénový test z plošného testovania alebo PCR test.

Nezabudnite, že zákaz vyhádzania s výnimkami platí do nedele 1. novembra. Aj keď budete už v sobotu mať negatívny test, do nedele platia pravidlá zavedené na týždeň, platné od 24. októbra. Uvoľnenia platia až od pondelka.

Nezúčastnil som sa testovania, nemám certifkát

Pokiaľ ste sa testovania nezúčastnili, tým pádom nemáte k dispozícii certifikát, pravidlá sa pre vás trochu zmenili. Minister zdravotníctva ešte pred pilotným testovaním uviedol, že kontakty sa dohľadávať nebudú. Z jednoduchého dôvodu. Testovať sa majú dať všetci a tí, čo to nespravia, budú v karanténe. Nie je jasné, či sa to vzťahovalo na zákaz vychádzania na celom Slovensku, alebo len pre štyri najviac zasiahnuté okresy.

Prečítajte si kompletné pravidlá zákazu vychádzania

Zdroj: somzodpovedny.sk

Každopádne od pondelka platia pre tých, ktorí sa testovania nezúčastnia a tým pádom nemajú certifikát také pravidlá, aké platia počas zákazu vychádzania. Musíte byť doma, no vzťahujú sa na vás výnimky. Bez testu teda stále môžete ísť do potravín či drogérie a nakúpiť potrebné veci, na prechádzku, môžete kočíkovať či venčiť psa. Premiér Matovič uviedol, že tak urobili preto, aby "nekomplikovali život zodpovedným ľuďom a naplnili aj základné ľudské práva tých, ktorí sa rozhodnú na test nejsť a ostať v domácej karanténe".

Problémom môže byť vaše zamestnanie

Pokiaľ nebudete mať test, môže to byť pre vás problém čo sa zamestnania týka. Podľa stránky somzodpovedny.sk nebude cesta do práce umožnená. "Cesta do práce nie je umožnená. Zamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom," uviedla stránka. Ak sa však odmietnete testovať, nemáte nárok na pandemickú PN.

V nariadení totiž vláda odporučila hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku, ktorou uloží povinnosť zamestnávateľom, prevádzkam a iným relevantným subjektom, aby si certifikát o negatívnom výsledku žiadali. Vyhláška je už hotová.

Zúčastnil som sa testovania a som negatívny

Toto je výsledok, ktorý chceme mať všetci. Pokiaľ ste sa zúčastnili testovania a ste negatívny, od pondelka môžete žiť relatívne slobodne a zákaz vychádzania sa na vás nebude vzťahovať. Vláda prijala nové pravidlá pri obmedzení pohybu. Platiť majú od pondelka 2. novembra do nedele 8. novembra. Budete môcť ísť aj do obuvi, do obchodu s oblečením či ku kaderníkovi. Rovnako si môžete sadnúť aj na terasu podniku či reštaurácie, aj naďalej však platí zákaz zhromažďovania a nemôže sa stretnúť viac ako šesť ľudí a všetky ďalšie obmedzenia, ktoré boli platné pred zákazom vychádzania.

ZOZNAM všetkých platných hygienických opatrení, ktoré sa vzťahujú na všetkých aj počas lockdownu, aj keď máte negatívny test, nájdete na stránke korona.gov.sk >>

"Budeme môcť ísť do obchodu či obuvi, potravín. Na rozdiel od tých ľudí, ktorí sa rozhodnú na test nejsť," vysvetlil Matovič nové opatrenia s tým, že pre ľudí s potvrdením o teste sa život vracia do stavu, ktorý platil napríklad minulý piatok. Na ulici vás môže náhodne skontrolovať polícia, majte preto so sebou certifikát s negatívnym testom.

Som negatívny, ale člen domácnosti je pozitívny

Minister upozornil, že človek, ktorý je v karanténe z dôvodu nakazenej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, má mať o tom doklad. Ak ho nemá, odporúča tejto osobe obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo svojho lekára, aby potvrdenie vystavil. "Keď im skončí karanténa v strede týždňa, zvyšok týždňa sa už nemusia dať otestovať, sú čistí od vírusu. Stačí im potvrdenie, že absolvovali karanténu," vysvetlil.

Zúčastnil som sa testovania a som pozitívny

Pokiaľ sa zúčastníte plošného testovania a máte pozitívny test, riaďte sa inštrukciami, ktoré dostaneme na mieste. Prečítajte si, čo by ste mali v takom prípade dodržiavať.

1. Čo najskôr po obdržaní výsledku sa presuňte do domácej karantény. Ak nechcete ohroziť rodinu a nemáte možnosť odizolovať sa v domácom prostredí, môžete karanténu absolvovať vo vami vybranom hotelovom zariadení. Karanténa je nariadená na 10 dní.

2. O výsledku informuje svojho všeobecného lekára telefonicky, mailom, SMS. V prípade potreby vám vystaví PN.

3. Rovnako informujte všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období 2 dni pred odberom. Aj pre tieto osoby platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do negatívneho výsledku.

3. Denne sledujte príznaky. Ak sa objavia príznaky ako kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu, kontaktujte svojho lekára alebo územný RÚVZ SR a riaďte sa ich pokynmi. Dodržujte hygienické opatrenia ako rúška a odstup. Nestretávajte sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti.

4. Nikam necestujte, neprijímajte návštevy v bydlisku alebo mieste vašej karantény.

5. V prípade vášho zamestnania, kontaktujte svojho lekára, ktorý vám vystaví pandemickú PN.

Antigénový test mám pozitívny, ale chcem si to overiť PCR testom

Čakáte na výsledok a ste pozitívny, no nechcete tomu veriť. Čo potom? V tomto prípade vláda odporúča, aby ste sa obrátili na zdravotnícke zariadenie, ktorému dôverujete a ktoré vykonáva PCR testy. Napriek tomu, že sa na vás vzťahuje karanténa, môžete absolvovať cestu na test a späť, samozrejme, za dodržania prísnych opatrení.

Po obdržaní negatívneho výsledku testu PCR sa na vás nebude vzťahovať povinnosť karantény ani prísneho zákazu vychádzania. Ak budete pozitívny, riaďte sa pokynmi uvedenými vyššie. Rovnako tak môžu postupovať aj zamestnávatelia, ktorí majú obavy z dôveryhodnosti testov, alebo tí, ktorí potrebujú zabezpečiť čo najskorší návrat pracovníkov do práce. Certifikáty budú kontrolované.

Bude druhé kolo plošného testovania?

Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že ešte nie je definitívne rozhodnuté ani o tom, či bude druhé kolo testovania. Nateraz je podľa neho zabezpečená logistická a materiálna pripravenosť celoplošného testovania tento víkend a postupne prevážajú do regiónov potrebný materiál, testy a certifikáty. Poďakoval sa samosprávam za ich prácu a verí, že spoločne to zvládnu.