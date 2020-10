Slovensko čaká plošné testovanie: Mestá sú zúfalé! Máme zmätočné informácie, chýba personál aj prostriedky

Pilotné testovanie prebehlo napriek počiatočným problémom relatívne hladko. Testy odhalili niečo vyše päťtisíc infekčných ľudí. Počas dušičkového víkendu prebehne prvé veľké plošné testovanie. Starostovia miest a obcí však majú obavy. Dôvodom sú okrem iného aj nedostatočné informácie, ale aj chýbajúce pomôcky či personál. Minister obrany Jaroslav Naď včera uviedol, že časť zabezpečí vláda a časť si majú obce a mestá zabezpečiť z vlastných prostriedkov.

Zmätočná komunikácia môže zmeniť plány

Mesto Banská Bystrica verí, že aj napriek zmätočnej komunikácii zo strany Ústredného krízového štábu SR a štátnych orgánov, ktorá prichádza k samosprávam v súvislosti s celoplošným testovaním občanov na nový koronavírus, sa podarí každú zmenu svojim obyvateľom odkomunikovať včas. Konštatovala to hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

Aktuálna zmena aj v prípade banskobystrickej samosprávy spočíva nielen v tom, že testovanie bude realizované počas víkendu 31. októbra a 1. novembra, hoci sa pôvodne pripravovalo na tri dni, ale zmenil sa už aj čas testovania. Odberné miesta majú byť k dispozícii od 7.00 až do 22.00 h. Pôvodne avizovaný termín testovania občanov bol plánovaný od piatka 30. októbra do nedele 1. novembra v čase od 8.00 do 20.00 h.

Ľudí prosíme o trpezlivosť

Mesto v utorok (27.10.) tak nevedelo s určitosťou potvrdiť, či budú otvorené všetky vytypované odberné miesta, o ktorých informovalo ešte v pondelok (26.10.). V Banskej Bystrici sa nateraz počíta so 68 odbernými miestami vrátane dvoch mobilných odberových jednotiek. "V týchto chvíľach pracujeme na tom, aby sme mnohé miesta zabezpečili potrebným osvetlením, keďže testovanie bude realizované prioritne v exteriéroch do neskorých večerných hodín. Ľudí prosíme o trpezlivosť," reagovala hovorkyňa.

"Mesto ďakuje všetkým, ktorí reagovali na výzvu a prejavili záujem pomôcť pri celoplošnom testovaní ako administratívni pracovníci. V tejto chvíli máme kapacity naplnené. Samospráva vybrala 200 záujemcov, s ktorými intenzívne komunikuje," dodala Marhefková.

Máme si hľadať zdravotníkov?

Mesto Levoča v súvislosti s celoplošným testovaním zriadi na svojom území desať odberných miest. Potvrdil to primátor mesta Miroslav Vilkovský. Najväčší problém vidí so zdravotníkmi, ktorí majú vykonávať testovanie. K utorku (27. 10.) nemá informácie, kto budú tí zdravotníci. "Pravdepodobne to Ministerstvo zdravotníctva SR aj Ministerstvo obrany SR vie, ale my ako samospráva nie," uviedol Vilkovský s tým, že mesto čaká na ďalšie informácie.

Ako ďalej ozrejmil, na každé odberné miesto potrebujú troch zdravotníkov. Primátor sa pýta, či si majú hľadať zdravotníkov sami alebo ich pošle ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo obrany. V prípade pokynu vie samospráva požiadať miestnu nemocnicu o poskytnutie zdravotníkov. Dobrovoľníkov na administratívne úkony majú podľa jeho slov dostatok.

Vilkovský priblížil, že prvé odberné miesto bude v základnej umeleckej škole na Námestí Majstra Pavla, pri základnej škole na Námestí Štefana Kluberta budú dve odberné miesta a v základnej škole na ulici Gašpara Haina ďalšie dve. Odberné miesto bude aj v areáli športovej haly na ulici Jána Francisciho a v základnej škole na tej istej ulici. Na testovanie bude k dispozícii počas soboty (31. 10.) aj priestranstvo pri materskej škole v mestskej časti Levočské Lúky.

V nedeľu (1. 11.) zriadia odberné miesto v priestoroch Lesov mesta Levoča v Levočskej Doline. Posledným odberným miestom počas oboch testovacích dní bude areál levočskej nemocnice. V prípade požiadavky ministerstva obrany vie samospráva zriadiť ďalšie odberné miesta. „Obyvatelia mesta, ktorým nevyhovuje odberné miesto podľa ich trvalého pobytu, môžu absolvovať testovanie v inom odbernom mieste na území mesta Levoča alebo mimo mesta. V odberných miestach na území Levoče môžu absolvovať testovanie aj obyvatelia iných miest a obcí,“ doplnil primátor.

Hnúšťa je dobre pripravená, tvrdí primátor

Mesto Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese je na celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 dobre pripravené. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Roman Lebeda po zasadnutí krízového štábu mesta. „Máme dostatok administratívnych pracovníkov i náhradníkov a dostatok ochranných materiálov, overalov, plexisklových bariér aj dezinfekčných prostriedkov. Máme odkomunikované odberné miesta s armádou,“ konkretizoval primátor.

Ako dodal, odberných miest bude dokopy sedem a budú kopírovať volebné miestnosti, s výnimkou mestskej časti Likier, ktorá je zlúčená s ďalšou mestskou časťou Kolónia. Ich odberné miesto bude v miestnej špeciálnej základnej škole. Na šiestich odberných miestach sa bude podľa Lebedu testovanie konať obidva dni. „Výnimkou je miestnosť v Hačave, kde sa bude testovať iba v nedeľu (1. 11.),“ konkretizoval.

Lučenec spustil informačnú kampaň, občanom doručí aj letáky

Jedným z následkov rozhodnutia vlády, že testovanie bude prebiehať len dva dni, je aj fakt, že ľudia dostanú alebo už dostali informačné letáky so starými informáciami. V súvislosti s prípravou na celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 preto spustila samospráva Lučenca informačnú kampaň. Podľa slov vedúcej kancelárie primátorky Márie Bérešovej ju zatiaľ vedú na webovej stránke mesta, na sociálnej sieti a cez mestský rozhlas.

"Máme pripravené aj letáky, ktoré rozdistribuujeme do schránok občanov. S ich vytlačením sme však ešte čakali na informáciu od ústredného krízového štábu, ktorý mal spresniť čas na testovanie,“ priblížila vedúca. Dodala, že na letáku budú informácie o jednotlivých lokalitách na testovanie v meste a ďalšie doplňujúce údaje. "Distribuovať ľuďom ich chceme vo štvrtok (29. 10.) alebo v piatok (30. 10.)," konkretizovala Bérešová.

Karlova Ves zvolila štyri odberné miesta,kde bude možné prísť autom

V bratislavskej Karlovej Vsi budú k dispozícii počas víkendového plošného testovania na nový koronavírus štyri miesta, na ktorých bude možné nechať sa otestovať z auta. Takzvané drive-thru miesta vzniknú na parkoviskách pri Iuvente, v Slávičom údolí, parku SNP a tiež na parkovisku pod mostom Lafranconi. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.

Samospráva upozorňuje, že odberné miesta ešte nie sú schválené dozorným orgánom. "Predpokladáme však, že schválené budú," uviedla mestská časť. Polovica odberných miest má byť v exteriéri, napríklad na námestí Pribišova, pri miestnom úrade či pri ZŠ na Karloveskej ulici a v školskom areáli na Majerníkovej ulici na Dlhých dieloch. Samospráva takisto ďakuje za záujem dobrovoľníkov. "Za posledných päť dní nám prišlo vyše 250 mailov," uviedla Karlova Ves.