Spoločný a koordinovaný postup je našou jedinou nádejou, hovorí prezidentka

Prezidentka SR Zuzana Čaputová to v piatok večer uviedla na sociálnej sieti. Ako poznamenala, čakajú nás "dni zastavenia" určené na to, aby sme ochránili zraniteľných aj samých seba. Hlava štátu ďalej ocenila mimoriadne úsilie a nasadenie zdravotníkov, armády, samospráv, ale aj trpezlivosť a záujem ľudí na Orave a v Bardejove o pilotný projekt testovania. "Je to pre nás cenná skúsenosť do ďalších dní. Máme spoločnú túžbu po zdraví a po normálnom živote. V nasledujúcich dňoch však máme aj silnú spoločnú zodpovednosť. Chráňme seba a ochránime všetkých," odkázala.