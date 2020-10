Nemusíme zatvoriť, ale nikto k nám nepríde: Vláda sa zbavuje zodpovednosti! Maloobchod žiada kompenzáciu

BRATISLAVA - Napriek avizovanému zatváraniu ďalších prevádzok, vláda nakoniec k takémuto kroku v rámci čiastočného lockdownu nepristúpila. Má to však jeden háčik. Obchody môžu ostať otvorené, no ľudia majú zákaz pohybu. Výnimku tvorí len istá nevyhnutná časť ako lekárne, obchody s potravinami či drogérie. Maloobchodníci sa sťažujú. Vláda sa podľa nich zbavuje zodpovednosti.

Vláda včera ohlásila čiastočný lockdown, ktorý začne platiť od soboty. V rámci neho platí okrem iného zákaz vychádzania pre celé Slovensko s istými výnimkami ako je nutná návšteva lekára, pohreb a podobne. Z obchodov budeme môcť navštíviť len to nevyhnutné - lekáreň, drogéria či najbližší obchod s potravinami. Maloobchodníci sa pýtajú na zmysel.

Nemajú zákaz otvoriť, no nemá k nim kto prísť

Minister hospodárstva Richard Sulík sa včera vyjadril, že je rád, že nedochádza k ďalšiemu zatvoreniu ekonomiky. Jeden týždeň budú ľudia podľa neho chodiť obmedzene nakupovať, ale nedôjde k ekonomickému lockdownu nad rámec toho, čo je dnes zatvorené. Zo všetkých riešení považuje Sulík obmezedný odchod z domu za najmenej zlú možnosť. "Nie je to smrť byť týždeň doma a zistiť, že manželka je celkom príjemný spoločník na rozhovor," povedal.

Šéf rezortu však priznal, že obchody síce zatvoriť nemusia tak ako v prvej vlne na jar, no nakoniec tak mnohé obchody a prevádzky budú musieť spraviť a zatvoriť. Dôvodom je práve celoplošný zákaz vychádzania s výnimkou nevyhnutných nákupov. Týka sa to veľkého počtu obchodov a služieb ako napríklad kaderníctva či iných poskytovateľov služieb, obchodov s oblečením, nábytkom a podobne. Oni nemajú zákaz otvoriť, no občania majú zákaz ich navštíviť.

Vláda sa zbavuje zodpovednosti

Na opatrenia reagovala Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM). "Zásadným problémom ale je, že obchody síce otvorené budú, ale nemôžu obslúžiť žiadneho zákazníka. Výnimkou sú predajne potravín, drogérie, čerpacie stanice a iné obchody, bez ktorých si veľmi život už nevieme predstaviť," uviedol v stanovisku predseda ISKM Daniel Krakovský.

"Máme za to, že sa vláda týmto spôsobom zbavuje zodpovednosti za akékoľvek kompenzácie mimo existujúcich schém, a to aj napriek tomu, že 9 dní budú naše prevádzky úplne bez zákazníkov a následne očakávame výrazný prepad návštevnosti, pretože do obchodov budú môcť chodiť iba zákazníci s negatívnym testom," povedal.

Žiadame kompenzáciu

Iniciatíva rozumie nutnosti obmedziť mobilitu a zabrániť nekontrolovanému šíreniu koronavírusu, nemôžu sa však pozerať na to, akým spôsobom sú maloobchody likvidované. "Žiadame vládu o kompenzácie napríklad po vzore Českej republiky, ktorá prepláca 100% všetkých mzdových nákladov a kompenzuje aj nájomné za posledné mesiace. Súčasná podpora je totiž nedostatočná a núti maloobchodníkov platiť zamestnancov a nájom zo svojich vlastných peňazí. Tiež vyzývame vládu, aby povolila maloobchodným predajniam predávať iba sortiment dennej spotreby nevyhnutný pre život," uviedol Krakovský.

Už v prvej vlne sa podľa nich stávalo, že veľké supermarkety predávali akýkoľvek, aj nepotravinový sortiment a tým uberali tržby maloobchodníkom, ktorí museli byť povinne zatvorení aj v prípade, že predávali rovnaký tovar. "Dúfame, že sa situácia čoskoro vráti do normálu a v predvianočnom čase už bude maloobchod a služby bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré budú mať vplyv na ich tržby," dodala iniciatíva.

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA (ZVYŠOK SLOVENSKA)

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020.

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

- v čase od 1.00 do 5.00 h

- cesta na testovanie

- cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy

- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, drogérie, tlačoviny, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, STK, kľúčová služba, čerpacia stanica

- pobyt v prírode (v okrese bydliska)

- dojazd do bydliska do 25. októbra 2020 (nedeľa)