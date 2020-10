Slovensko čaká plošné testovanie: Veľký PREHĽAD! Dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť

BRATISLAVA - Slovensko čaká plošné testovanie. Pôjde celkovo o tri vlny, v ktorých je započítané aj pilotné testovanie v štyroch najzasiahnutejších okresoch. Následne prebehne plošné testovanie v dvoch vlnách po celom Slovensku. Premiér Igor Matovič a minister obrany Jaroslav Naď informovali, že všetko je už do detailov premyslené.

Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že dostala množstvo informácií, ktoré potrebovala. Podľa nej je príprava na testovanie naozaj detailná. O podrobnostiach informoval premiér, minister obrany aj minister zdravotníctva. Plošné testovanie na koronavírus alebo operácia Spoločná zodpovednosť rezonuje Slovenskom už niekoľko dní. Prečítajte si prehľad toho najdôležitejšieho, čo potrebujete pred testovaním vedieť. Informácie zatiaľ nie sú definitívne.

O detailoch plošného testovania informoval premiér Igor Matovič spolu s ministrom obrany a ministrom zdravotníctva

Kedy sa testovanie uskutoční?

Testovanie sa uskutoční celkovo počas troch víkendov od 8:00 do 20:00. Vo väčších mestách by mali ľudia chodiť v stanovených časoch podľa abecedy. V súvislosti s počtom obyvateľov v jednotlivých odberných okrskoch je rezort obrany pripravený na absolútnu možnú kapacitu. O priebežnej situácii na odberových miestach chce obyvateľov aktívne informovať napríklad prostredníctvom miestneho rozhlasu. Vyšší nápor na odberové miesta sa očakáva v Bratislavskom kraji.

Ako prvé budú v tzv. pilotnom testovaní otestované štyri nakritickejšie okresy (Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Bardejov). Testovať sa bude od piatka 23. októbra do nedele 25. októbra 2020 počas dňa. Pri testovaní na Orave bude pomáhať premiér ako administratívny pracovník a minister zdravotníctva aj štátny tajomník ministerstva ako zdravotníci.

Hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch od 30. októbra do 1. novembra 2020 a v dňoch od 6. až 8. novembra 2020 , pričom aktuálne je identifikovaných takmer 5 000 odberných miest.

Ako bude testovanie prebiehať?

Testovať bude vždy výhradne zdravotnícky personál, pričom výsledok bude odovzdaný každému testovanému osobne v zalepenej obálke. V prípade pozitívneho výsledku testu budú súčasťou oznámenia aj ďalšie informácie a povinnosti. Postup testovania bude organizovaný v jednom smere a tak, aby testované osoby nestáli v tom istom priestore. Karanténa pozitívne testovaných obyvateľov bude trvať desať dní a ak bude po tomto období osoba bez príznakov, karanténa sa pre ňu končí.

V prípade, že to podmienky dovolia, bude testovanie realizované v exteriéri. Testovacie tímy bude vo všeobecnosti tvoriť osem osôb. Veliteľom odberového tímu bude vždy profesionálny vojak, pričom súčasťou tímu budú štyria zdravotnícki pracovníci (MZ SR, MO SR, HaZZ), ďalej príslušník polície a tiež dvaja až traja administratívni pracovníci. Každý tím bude okrem toho možné posilniť aj o príslušníkov miestnej mestskej alebo obecnej polície a dobrovoľných pomocných pracovníkov.

Kto sa nemusí zúčastniť testovania?

- Domovy sociálnych služieb. Tie budú testované samostatne.

- Ľudia, ktorí majú viac ako 65 rokov v prípade, ak vedia, že budú nasledujúcich desať dní doma v karanténe. Vláda neodporúča, aby sa seniori nad 65 rokov šli testovať.

- Imobilní ľudia.

- Pacienti a personál nemocníc. V tomto prípade sa bude testovanie vykonávať samostatne.

- Personál, ktorý bude realizovať plošné testy (budú testovaní samostatne).

- Deti do 10 rokov.

Uvažuje sa aj o ďalších skupinách. Napríklad aj väzni a väzenská stráž budú testovaní samostatne.

Čo ak sa nechcem zúčastniť plošného testovania?

Plošného testovania sa nemusia zúčastniť všetci. Tí, ktorí sa ho nezúčastnia však budú musieť ostať v domácej karanténe. Ľudí na ulici budú môcť podľa vlády kontrolovať vojaci či polícia.

Ak sa preukážete negatívnym testom, všetko je v poriadku. Ak ste sa neotestovali a budete vonku mimo karantény, mohla by vám hroziť pokuta vo výške 1 650 eur. Platiť to bude pre všetky skupiny. O spôsobe vykonávania kontrol bude verejnosť informovaná v najbližších dňoch.

Ak ľudia nepôjdu na test a zostanú preto doma, zrejme nebudú môcť poberať dávku PN či OČR. Ak budú v izolácii pre pozitívny test, dávky dostanú.

Hrozí riziko nákazy?

Prioritu pri testovaní je bezpečie ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnia. Preto budú všetky opatrenia odsúhlasené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a to počnúc dezinfekčnými prostriedkami, cez ochranné pomôcky, zabezpečenie odstupov, plánovanie samotného odberného miesta, konkrétneho odberu, až po čakanie na výsledok testu.

Bude platiť aj iný test?

Počas plošného testovania prichádza do úvahy aj iná alternatíva. Občania sa môžu počas testovacích víkendov ísť otestovať aj klasickým PCR testom. Ten bude mať pri prípadnej kontrole rovnakú platnosť ako antigénový test. Musíte sa však otestovať v čase, kedy prebieha plošné testovanie.

Ak by mal niekto pozitívny antigénový test a potom by sa dal sám otestovať PCR testom, ktorý by mal negatívny, tak bude platiť PCR test. Takýto scenár je však podľa Igora Matoviča nepravdepodobný.

Ak sa testujem mimo domu, kam mám ísť do karantény?

Rezort obrany zdôraznil, že testovanie nemá byť dôvodom pre zvýšenie mobility občanov. Teda ak sa rozhodnete počas sviatkov ísť za rodinou, pôjdete sa testovať a výsledok bude pozitívny, nemusíte sa presúvať. V karanténe môžete ostať na najbližšom možnom mieste.

Každému záujemcovi o testovanie bude umožnené absolvovať test v najbližšom odbernom mieste k jeho aktuálnemu pobytu. V prípade pozitívneho výsledku testu by mal občan následne ísť čo najrýchlejšie na miesto, kde chce stráviť domácu karanténu. Opäť to však nemusí byť výhradne miesto trvalého pobytu.

Ak je niekto z rodiny pozitívny a ostatným vyjde negatívny test, vláda ponúkla ďalšiu možnosť. Premiér uviedol, že ministerstvu vnútra sa hlásia poskytovatelia ubytovacích služieb. K dispozícii bude preto zoznam zariadení, ktoré sú ochotné zobrať do karantény ľudí, ktorí nechcú ohroziť ostatných a nemajú kam ísť.

Ak bývam za hranicami, mám sa prísť testovať?

Premiér uviedol, že šancu na plošné testovanie by mali využiť všetci, ktorí budú v čase testovania na Slovensku.

Na testovanie by pritom mali prísť aj cudzinci, ktorí budú v tom čase na Slovensku.

Bude sa testovať na hraniciach?

Testy by podľa ministra obrany mali prebiehať aj na hraniciach. Presné informácie budú k dispozícii ešte tento týždeň. Po plošnom testovaní by sa mali v ďalších dňoch robiť antigénové testy aj na hraniciach.

Budú sa dohľadávať kontakty?

Dohľadávanie kontaktov pozitívne testovaných sa robiť nebude. Minister zdravotníctva predpokladá, že to nebude potrebné vzhľadom na to, že sa majú dať otestovať všetci ľudia a tí, čo to nespravia, budú v karanténe.

Sú antigénové testy spoľahlivé?

Podľa členov vlády je antigénový test spoľahlivý na 99,68 percenta. Prípady falošných testov preto neočakávajú. Matovič uistil, že podľa štúdií sú antigénové testy presné.

Ako sa spracujú dáta?

Zber dát o testovaní bude prebiehať centralizáciou údajov vertikálnou štruktúrou až do Národného centra zdravotníckych informácií, kde budú spracované. Dáta budú zbierané v prísnom režime s elimináciou používania elektronických zariadení tak, aby sa zabezpečila ich maximálna bezpečnosť. K dispozícii budú RÚVZ, pričom prístup k informáciám s medicínskym charakterom bude výhradne medicínsky zdravotnícky personál.