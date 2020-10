Oravský starosta o testovaní: Nevieme, čo skôr, informácie máme len z médií

"Mnoho otázok stále nemám zodpovedaných, napríklad ako budú chránení moji zamestnanci, ak ich donútim byť na odbernom mieste. Dobrovoľníkov zatiaľ nemám, a to máme v obci aj spoločenstvá, no ľudia skrátka nechcú riskovať," uviedol Kubáň.

Starosta poukázal aj na to, že doposiaľ do obce neprišli hygienici, aby skontrolovali odberné miesta. Nevie, či bez ich dovolenia môže odberné miesto zriadiť. "Podľa usmernenia chcú dve miestnosti s rozmermi približne 25 štvorcových metrov (čakáreň) a 15 štvorcových metrov (miestnosť na odbery). No minister obrany Jaroslav Naď ráno v rádiu hovoril už o troch miestnostiach - tá tretia má byť na čakanie na výsledky. Tiež hovoril o tom, aby ľudia išli v jednosmerke, čo považujem za úsmevné. Jednosmerka sa v kultúrnych domoch zabezpečiť nedá. A ak chcú ešte aj toaletu pre ľudí, je to absolútne nemožné," skritizoval starosta.

Zdôraznil, že ak má minister obrany testovanie naozaj premyslené, ako to tvrdí, treba s tým mestá a obce oboznámiť oficiálnou cestou. "A nie, aby to starostovia museli ráno počúvať z rádia zo záznamu. Je smutné, že doposiaľ neexistuje jednotný manuál, ktorým by sa samosprávy a obyvatelia mohli riadiť," dodal Kubáň.

Na Orave a v Bardejove by malo byť počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) 180.000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.

O testovaní nemáme takmer žiadne informácie, tvrdí primátor Revúcej

Okrem jedného e-mailu od zástupcu Ozbrojených síl (OS) SR nemá samospráva mesta Revúca žiadne relevantné informácie o nadchádzajúcom plošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Povedal to primátor Július Buchta.

„V utorok (20. 10.) som dostal e-mail od majora z chemického práporu rožňavských kasární s tým, že budúci týždeň 26. až 28. októbra prídu aj s hygienou na kontrolu a odsúhlasenie miestností, či vyhovujú, alebo nevyhovujú,“ ozrejmil primátor.

Dodal, že samospráva však zatiaľ od spomínaného zástupcu OS SR nemá ani presný termín, kedy na kontrolu prídu. „Tri dni sú v takomto prípade dosť rozsiahle časové obdobie. On sám navyše nevedel ani povedať, čo potrebuje od nás. My ako samospráva v podstate v tejto súvislosti zatiaľ nevieme nič, ani ako urobiť evidenciu,“ konštatoval Buchta.

Ako pokračoval, samospráve pri testovaní ponúkla spoluprácu riaditeľka revúckej nemocnice aj generálny riaditeľ Slovenských magnezitových závodov (SMZ) Jelšava, ktoré sú so zhruba 900 pracovníkmi najväčším zamestnávateľom v regióne. „Spomenul, že testovanie by mohli urobiť priamo u nich v závode. Majú na to v podstate lepšie podmienky ako my, samospráva. Zaujímalo ho však, či im preplatia náklady a ja mu neviem odpovedať,“ zdôraznil primátor.

Mesto podľa neho teda zatiaľ aspoň vybralo na testovanie 11 volebných miestností, ktoré bude budúci týždeň schvaľovať hygiena i armáda. „Uvítal by som, keby sa to dalo zladiť s tou ponukou zo SMZ. Je tam zamestnaných 900 ľudí a zastrešilo by to aj okolie, takže by to bol celkom dobrý záber,“ avizoval.

Mesto Nitra sa pripravuje na testovanie, chýbajú však informácie

Nitrianska radnica sa pripravuje na plošné testovanie obyvateľov, stále však má veľa nezodpovedaných otázok týkajúcich sa organizačného zabezpečenia testovania. Podľa hovorcu mestského úradu Tomáša Holúbka urobí samospráva všetko pre to, aby zabezpečila všetky požiadavky súvisiace s plošným testovaním.

„Mesto ako člen Únie miest Slovenska koordinuje svoj postup s úniou. Spoločne máme niekoľko otázok na predstaviteľov štátu, na ktoré očakávame jasné a jednoznačné odpovede,“ povedal Holúbek.

„Za deväť dní máme v Nitre zabezpečiť testovanie obyvateľov. Stále je však veľa dôležitých informácií, ktoré nám chýbajú. Pre úspešný priebeh testovania zástupcovia samospráv v rámci únie miest spracovali niekoľko desiatok spoločných otázok. Odpovede stále nemáme. Čas sa kráti. Bol by som veľmi nerád, keby sa prípadný neúspech zvalil potom na samosprávy,“ poznamenal viceprimátor Nitry Daniel Balko.