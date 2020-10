Situácia na Slovensku sa dramatizuje: FOTO Hydrológovia vyhlásili najvyšší stupeň povodňovej aktivity

V Malej Fatre je súvislá snehová pokrývka

Snehové vločky boli v utorok ráno v Žilinskom kraji aj vo výške 450 metrov nad morom. V Malej Fatre je súvislá snehová pokrývka. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). "V utorok o 8.00 h bola v nadmorskej výške okolo 1400 metrov nad severnou polovicou Žilinského kraja a veľkou časťou západného Slovenska teplota nula až mínus dva stupne Celzia. Zároveň bolo nad týmto územím v nadmorskej výške približne 700 metrov len okolo nula stupňov Celzia alebo veľmi slabo nad nulou," priblížili meteorológovia.

"V tomto počasí sa neoplatí ponáhľať. Radšej vyrazte na cestu skôr, prípadne využite iné alternatívy dopravy. Je v záujme každého, aby sa vyhol nepríjemnostiam a zdržaniu. Predísť nehodám v takýchto podmienkach možno najmä použitím zimných pneumatík, ale aj znížením rýchlosti a zvýšením vzdialenosti medzi vozidlami," píšu policajti.

Zároveň zdôrazňujú, že šoférovanie v sťažených podmienkach si vyžaduje maximálnu pozornosť.

S výdatnými zrážkami treba počítať aj v najbližších hodinách

Výdatné zrážky neustávajú, vyskytujú sa na väčšine územia, na západe a severe sú dokonca od stredných polôh snehové. Podľa hydrometeorologického sú spojené so zvlneným studeným frontom, na ktorom sa prehlbuje rozsiahla tlaková níž rozprestierajúca sa v celej karpatskej oblasti. „Jej stred sa bude v najbližších hodinách presúvať ďalej na sever, východne od nášho územia. Slovensko tak bude na jej zadnej strane, čo je v rámci níže oblasť, kde sa typicky vyskytujú výdatné zrážky,“ uviedli meteorológovia.

So zrážkami tak musíme počítať aj naďalej. „Slabnúť budú až neskôr večer, no na mnohých miestach bude pršať aj zajtra, intenzita zrážok však bude slabšia ako dnes,“ dodal SHMÚ.

Hydrológovia vyhlásili aj najvyšší stupeň povodňovej aktivity

V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami a výdatnými zrážkami. Tretí stupeň výstrahy pred dažďom vydali meteorológovia aj pre okres Košice-okolie. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Výstrahy pred povodňami a výdatnými zrážkami platia počas utorka na celom území Slovenska a pokračovať majú aj počas stredy (14. 10.). V okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov.

Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy.

Vodné toky prudko stúpajú

Vodné toky na Slovensku prudko stúpajú. V platnosti sú aj naďalej hydrologické výstrahy na povodne z trvalého dažďa pre celé územie Slovenska. „Vzhľadom na pretrvávajúci dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad ďalšieho vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA,“ upozornil SHMÚ.

Za posledných 24 hodín (13.10. k 10:00) bolo ťažisko zrážok lokalizované v horných častiach povodí Hornádu, Hnilca a Bodvy. Úhrny zrážok tu dosiahli 50 až 75 mm. Na ostatnom území napršalo od 15 do 50 mm, na krajnom západe a východe územia do 15 mm.

Pri moste v Jaklovciach hrozí vybreženie potoka, začali vrecovať

Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov aj v obci Jaklovce v okrese Gelnica. Pri jednom z mostov začali v utorok s vrecovaním, dobrovoľní hasiči majú pomáhať s odčerpávaním vody z pivníc. Ako pre TASR povedal starosta Matúš Fedor, v prípade potreby sú pripravení vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Podľa jeho slov prší od nedele (11. 10.), voda tečie po asfaltovej ceste na severnej aj južnej strane obce. „Nedá sa povedať, že by sa niektorý potok vylial. Voda síce ide aj po ceste, ale zatiaľ to nie je také strašné, ako to bolo počas letného prívalového dažďa. Ak by potok, ktorý ide z Kojšova a Veľkého Folkmara, stúpal takým tempom ako ráno, bolo by to iné. Našťastie sa to zastavilo,“ povedal s tým, že v súčasnosti je priestor na prietok pod mostom v obci na úrovni približne 20 centimetrov. Pripomenul, že pri väčších dažďoch hrozí v tomto úseku vybreženie. „Je to navrecované, ďalšia partia ešte pôjde vrecovať piesok. Mali sme aj techniku,“ uviedol starosta.

V Slovenskom raji uzatvorili prechod roklín

Horská záchranná služba (HZS) uzatvára prechod roklín v národnom parku Slovenský raj. Dôvodom je nadmerne vysoká hladina vody. Informuje o tom HZS na svojej webovej stránke. Horskí záchranári priblížili, že táto uzávera potrvá až do odvolania. „Ostatné chodníky sú mokré a šmykľavé, zvýšte preto pri ich prechode opatrnosť,“ upozorňuje návštevníkov Slovenského raja HZS.

Výjazdy v Košickom kraji

Päť výjazdov pre počasie evidujú za uplynulé hodiny hasiči v Košickom kraji. Ako povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, z toho v štyroch prípadoch išlo o odčerpávanie vody. Hasiči v Prešovskom kraji zatiaľ takéto udalosti nezaznamenali.

„Odčerpávali sme vodu z pivníc v Trstenom pri Hornáde v okrese Košice-okolie, Gelnici, v Mníšku nad Hnilcom v Gelnickom okrese a Odoríne v okrese Spišská Nová Ves,“ spresnil s tým, že v košickej mestskej časti Šaca odstraňovali spadnutý strom.

Podľa operačného dôstojníka KR HaZZ v Prešove v tomto kraji v utorok ešte nezasahovali pri udalostiach súvisiacich so sychravým počasím. Pripomenul, že keď prší a voda neustále priteká, odčerpávanie je vhodnejšie až keď dážď ustane.

V Trnavskom kraji mali hasiči od pondelka pre počasie šesť výjazdov

V súvislosti so zhoršenou poveternostnou situáciou mali hasiči v Trnavskom kraji od pondelka (12. 10.) spolu šesť výjazdov. Podľa krajskej hovorkyne Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Márie Zaťkovej zasahovali pri stromoch spadnutých na cestné komunikácie a v jednom prípade pri odčerpávaní vody zo zatopenej nakladacej rampy pri predajni v Galante.

Počasie pridalo prácu hasičom z hasičských staníc v Trnave, Hlohovci, Senici a Galante. "Závažnejšie kolízie neboli zaznamenané, neprišlo k poškodeniu zdravia osôb ani rozsiahlejším škodám na majetku," doplnila Zaťková.