FOTO Perinbaba už je tu! Slováci na severe a východe hlásia prvý sneh ešte pred príchodom decembra!

Slováci už hlásia prvý sneh.

Zdroj: Tip čitateľa

PREŠOV/POPRAD/HUMENNÉ - Kým s prvým tohtoročným snehom sme už prišli do kontaktu pri pohľade na naše Tatry, pri nižších polohách tomu ešte tak nebolo. Práve dnes je deň, kedy sa totiž viacerí Slováci prebudili do doslova zasneženej rozprávky, a to ešte nie je ani december!