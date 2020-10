KORONAVÍRUS Moderátor Štefan Hríb opísal priebeh choroby: Prvé pocity boli ťažké!

BRATISLAVA - Známy moderátor diskusií Pod lampou a šéfredaktor periodika .týždeň Štefan Hríb sa začiatkom minulého týždňa priznal so zásadnou informáciou, a síce že sa infikoval novým koronavírusom. O týždeň neskôr prichádza s ďalším stanoviskom, v ktorom opísal priebeh choroby po jednotlivých dňoch.

Hríb stanovisko prezentoval v komentári na svojom portáli. Ten už v úvode pripomína, že byť v dnešnej dobe infekčný je podobný pocit ako keď vás niekto označí za nákazlivého, čo zle vplýva na psychiku človeka. "Na ľudí s vírusom to psychologicky pôsobí, akoby mali mor, a na ostatných, akoby sa mali chorých štítiť. Potvrdzujem, niet nad osobnú skúsenosť," začína Hríb.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Prvé pocity boli ťažké

Šéfredaktor Hríb hovorí, že prvé pocity pri oznámení pozitívneho testu pred týždňom neboli príjemné. "Prvý pocit bol dosť ťažký. A to mi správu priateľsky zatelefonoval Boris Klempa, bol som vopred dostatočne informovaný o problémových skupinách, nemám vysoký tlak, cukrovku ani rizikový vek," píše Hríb, ktorý má 55 rokov.

"Viem, že je to dôležité pre zmenu úsudku popieračov, ale nezabúdajme ani na chorých. COVID-19 je horší ako chrípka, a tí, ktorí to popierajú, sa prosto mýlia. Je horší, pretože pre špecifické skupiny ľudí je nebezpečnejší," opísal Hríb, ktorý uvádza síce, že pozitívny test nie je dôvod na paniku, no aj tak uviedol podrobný popis svojej infekcie:

Sobota: Prvé príznaky. Zopár suchých zakašľaní, podvečer pocit ako na začiatku chrípky, ktorý prešiel. Chuť a čuch prítomné.

Nedeľa: Normálny stav, až poobede zrazu teplota 37,6 a na pár hodín znovu pocit chrípky. Hlásim sa teda na test. Trochu únava, nič viac.

Pondelok: Pocit chrípky znovu ustúpil. Na obed test, poobede znovu 37,5 a potom pár hodín nič ťažké. Teda až na podvečernú správu o pozitívnom výsledku. Večer únava, ale myslím, že najmä psychická.

Utorok: Čuch a chuť stále prítomné, teplota znovu len na chvíľu zvýšená. Problém cítim skôr v prijatí ochorenia a v racionálnom uvažovaní. Pred očami mám snímky zničených pľúc a mozgu, chvíľu preto neúspešne zaháňam myšlienku, že práve to sa teraz vo mne deje. Znovu len mierna únava a taký ten špecifický pocit virózy. Neskoro večer nečakaná bolesť chrbta, zrejme sa chorobou oslabilo najslabšie ohnivko. Noci odvtedy trávim sledovaním americkej politiky a zápasmi finále NBA.

Streda, štvrtok: Oba dni ako cez kopirák, teplota, čuch aj chuť normálne, aj pocit virózy viac-menej ustúpil. So záujmom sledujem aj našich s Írmi, neprekáža mi ani slabý futbal.

Piatok: Ráno ma prekvapilo smrkanie a občasný, tentoraz nie suchý kašeľ. Cez deň to ustúpilo. Teplota normálna, poobede však prvýkrát zisťujem, že na rozdiel od chuti zrazu nemám čuch.