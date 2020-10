O post šéfa GP sa uchádza sedem kandidátov: Voľba má byť v novembri

BRATISLAVA - O post generálneho prokurátora sa uchádza sedem kandidátov. Potvrdil to šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO).

Uchádzačmi sú prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Čentéš, prokurátori ÚŠP Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Juraj Kliment. Nominácie sa mohli podávať do piatka.

Čentéša do funkcie navrhli ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, Slovenská komora exekútorov, ako aj právnické fakulty z Trnavy, Banskej Bystrice, Košíc a dve bratislavské fakulty - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy. Hrivnáka nominovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Honza navrhla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Šantu nominoval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO), Žilinku Slovenská advokátska komora i poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina). Poslanci za OĽANO Igor Hus a Ján Krošlák navrhli do funkcie Remetu a Klimenta nominoval Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Parlament má voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Ešte predtým majú prejsť kandidáti verejným vypočutím pred ústavnoprávnym výborom, ktoré je naplánované na 19. a 20. novembra. Generálneho prokurátora menuje prezident SR.

Reagovala aj ministerka

Ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) teší, že medzi kandidátmi na generálneho prokurátora sú viacerí veľmi kvalitní uchádzači. "Verím, že z tohto zoznamu kandidátov bude urobený dobrý výber budúceho generálneho prokurátora," povedala Kolíková.

V koalícii nie je dohoda na šéfovi GP, hovorí Vetrák

Vo vládnej koalícii nie je dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora, poslanci sa rozhodnú až po verejnom vypočutí. Na piatkovom tlačovom brífingu to povedal predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Voľba v parlamente bude podľa neho verejná. Verí, že sa podarí poslancom na prvýkrát vybrať kandidáta a v decembri prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje nového šéfa prokurátorov. Po vypočutí bude podľa Vetráka diskusia v rámci poslaneckých klubov. "Potom sa budú postoje klubov ešte prerokovávať s lídrami koaličných strán a budeme hľadať toho jedného najvhodnejšieho," dodal s tým, že to bude ešte náročný proces.

Skonštatoval, že vopred nie je nič dohodnuté, "nebude to rozhodnuté jedným človekom ani štyrmi ľuďmi". Zoznam kandidátov by mohol byť podľa Vetráka pestrejší, vzhľadom na to, že je medzi nimi len jeden neprokurátor. "Ale myslím si, že je medzi nimi viacero elitných prokurátorov, máme tam aj vhodného kandidáta z radov neprokurátorov, takže súťaž medzi prokurátormi a neprokurátormi bude," dodal.

Budúci týždeň sa zverejní na 20 dní celá dokumentácia kandidátov na webe Národnej rady SR. Vetrák vyzval verejnosť, aby dala výboru vedieť, ak má informácie, ktoré by ukazovali na podozrenie, že niektorý kandidát nie je vhodný na funkciu, pričom tak môže urobiť aj anonymne. Kľúčovú rolu pri reforme justície zohráva podľa šéfa výboru práve generálny prokurátor. "Je to osoba, ktorá je zo svojej funkcie prakticky neodvolateľná a ktorá môže svojím nečestným konaním alebo nekonaním navždy zmariť riadne vyšetrenie zločinov a potrestanie páchateľov vrátane najzávažnejších foriem organizovaného zločinu či korupcie," vyhlásil. Dodal, že verejné vypočutie kandidátov bude prísne a sústredí sa na preverenie odborných i morálnych vlastností kandidátov.