Polícia prosí o pomoc: Neznámy páchateľ ukradol dôchodkyni v supermarkete kabelku

BRATISLAVA – Neznámy páchateľ ukradol 73-ročnej Bratislavčanke v supermarkete na Vrakunskej ulici kabelku s osobnými dokladmi, ktorú si položila do nákupného vozíka. Bratislavskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

"Jej chvíľkovú nepozornosť využil dosiaľ neznámy páchateľ a podľa zistených informácií mal svoj vozík zameniť s vozíkom poškodenej ženy," spresnili. Odcudzená kabelka mala obsahovať platobnú kartu, kozmetickú taštičku, 400 eur v hotovosti, mobilný telefón, kľúče a doklady od auta.

Zdroj: Facebook - Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti sa v súvislosti s objasnením tohto prečinu krádeže obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení ženy na fotografiách. "Je vo veku od 55 do 65 rokov, oblečené mala modré rifle, červené tričko, na ktorom mala šedú bundu s kapucňou na zips. Obuté mala topánky čiernej farby, krátke vlasy a rúško na tvári," dodali policajti s tým, že svojimi informáciami by mala vedieť prispieť k objasneniu tohto prípadu. Akékoľvek informácie je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, prípadne formou správy na stránke bratislavskej polície na sociálnej sieti.