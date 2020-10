Prezidentka vymenovala novú podpredsedníčku Najvyššieho súdu: Funkciu obsadila Moravčíková

Prezidentka skonštatovala, že vedenie NS je personálne skompletizované, čo je predpokladom jeho riadneho fungovania. Od najvyššieho orgánu v systéme všeobecného súdnictva očakáva rýchle a zásadné zmeny. Čaputová je presvedčená, že Moravčíková k nim osobne prispeje.

"Zákon prikazuje Najvyššiemu súdu SR, aby dbal na jednotný výklad a jednotné používanie zákonov. Bez jednotného uplatňovania a výkladu zákona nie je možné dodržať princíp rovnosti občanov pred zákonom. A nie je ani možné naplniť kritérium právnej istoty a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí," uviedla Čaputová. Hlava štátu zaželala NS, aby v jeho zbierke stanovísk pribúdali právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu, ktoré budú príkladom profesionálneho a kvalifikovaného rozhodovania sudcov.

Moravčíková chce prispieť k obnove prestíže Najvyššieho súdu. Tá by sa mala spájať s odbornosťou, kvalitou ľudí a spôsobom komunikácie súdu a sudcov tak navonok, ako aj vo vzťahu k súdom nižšieho stupňa. "To má dôležitý dosah na následné zjednocovanie rozhodovacej činnosti. Považujem to v súčasnosti za najdôležitejšie úlohy NS," povedala novovymenovaná podpredsedníčka.

Poznamenala, že s nedôverou v súdnictvo sa ťažko bojuje. "Myslím, že dôvera sa buduje malými krôčikmi, nie veľkými, aby sme netancovali tango a neurobili dva kroky vpred a jeden vzad," skonštatovala. Najvyšší súd by mal podľa Moravčíkovej mať dostatok času zaoberať sa len veľmi dôležitými právnymi otázkami a zjednocovať judikatúru v podstatných veciach. Za kľúčovú považuje aj prácu na nedostatkoch spájaných s rozhodovacou činnosťou sudcov.

Moravčíková pôsobila na začiatku kariéry na akademickej pôde, sudkyňou sa stala v roku 2008. Na Najvyššom súde SR pôsobí od roku 2015. Zvolila ju Súdna rada SR. Urbancová odišla do dôchodku po tom, ako ju Národná kriminálna agentúra zadržala počas akcie Búrka. Obvinená je z podplácania v kauze Technopol Servis.