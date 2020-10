Šéf Tiposu Kaňka: Po nástupe som zažil ŠOK! Je tu zvláštna kultúra, našli sme niekoľko pochybných zmlúv

Marek Kaňka predtým pôsobil v mediálnej agentúre Universal McCann, ktorá sa dlhodobo stará o kampaň strany OĽaNO. Na miesto dočasného generálneho riaditeľa Tiposu ho nominoval práve minister financií Eduard Heger, s ktorým sa pozná roky rovnako, ako s premiérom Igorom Matovičom. V rozhovore priznal, že po nástupe do Tiposu zažil šok. Vyjadril sa aj na adresu spornej reklamy, v ktorej mal hazard propagovať maloletý chlapec.

Koncom apríla ste sa stali šéfom spoločnosti Tipos. Do vedenia ste nastúpili v čase, keď polícia obvinila bývalého riaditeľa Jána Barcziho a šéfa IT Miloša Preleca vyšetruje za pranie miliónov eur cez hráčske kontá. V akom stave bola štátna akciovka, keď ste nastúpili do jej vedenia?

Musím priznať, že som zažil veľký kultúrny a manažérsky šok. V prvom rade absolútne nefungovala interná komunikácia medzi jednotlivými úsekmi a oddeleniami. Zároveň ešte doteraz je cítiť istú zvláštnu kultúru, na ktorú niektorí zamestnanci spomínajú. To treba povedať na rovinu. A v takto vystavanej firme nedokážete robiť úspešný a efektívny biznis. Našli sme a stále nachádzame množstvo obchodných zmlúv, sponzoringov a darov, ktoré naznačujú napojenia na zvláštne organizácie.

Prišli ste aj na iné pochybenia?

Tých je veľké množstvo a nevylučujem, že niektoré budú mať aj trestnoprávnu dohru. Firma bola v takom stave, že máme problém uzavrieť finančný rok 2019. Audítor sa vyjadril, že niektoré transakcie nedávali ekonomický zmysel a niektoré vykazovali známky podvodného charakteru. Robíme všetko pre to, aby sme rok 2019 nejakým spôsobom správne uzavreli, ale toto je zatiaľ veľkou prekážkou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Museli ste prijať nejaké opatrenia? Napríklad prepúšťanie, prípadne preverovanie toho, ako spoločnosť fungovala atď.

Opatrení sme prijali veľké množstvo a doteraz ich prijímame takpovediac denne. Zmenili sme organizačnú štruktúru tak, aby bola prehľadná a aby boli jasné manažérske zodpovednosti. Nastavili sme kontrolné procesy, systémy prideľovania darov a sponzoringu a množstvo ďalších vecí. Posilnili sme aj vnútorné a vonkajšie kontrolné mechanizmy.

Prebieha v Tipose momentálne nejaká kontrola alebo audit?

Kontroly prebiehajú neustále. Museli sme nastaviť celý mechanizmus tak, aby vôbec fungoval podľa jasných etických a právnych noriem. Interný audit napríklad vo firme fungoval tak, že sme našli až 52 otvorených bodov, ktoré siahali až do roku 2013. To mi naznačuje, že niekto chcel, aby interná kontrola neprebiehala. Už 14 bodov sme doriešili behom prvých 3 mesiacov. Analyzujeme, do akej miery išlo o manažérske zlyhanie a do akej miery úmysel, ktorý by sme museli postúpiť orgánom činným v trestnom konaní.

Našli ste nejaké podozrivé personálne prepojenia na politikov či vysokých funkcionárov, ktorí biznisu škodili? Či už z bývalej, alebo súčasnej vlády, alebo ľudí im blízkych.

Asi sme niekomu stúpili na otlak. V súčasnosti sa totiž stupňujú mediálne útoky najmä z jedného smeru. Aj keď rozsah vykonštruovaných tvrdení ma úprimne zaskočil.

A konkrétny príklad, resp. aké najväčšie pochybenie ste odhalili? Komu ste stúpili na otlak?

Keby sme tie pochybenia mali rozmeniť na drobné, rozprávali by sme sa tu oveľa dlhšie. Ale vypovedali alebo prehodnotili sme mnohé zmluvy. Preverujeme tiež veľa procesov, pri ktorých je otázna hospodárnosť. V tejto chvíli by však nebolo vhodné, keby som odkazoval na konkrétne mená alebo firmy.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ponuku vám dal minister financií Eduard Heger, s ktorým sa poznáte dlhé roky. Prečo ste sa rozhodli prijať ju? Čo vás motivovalo?

Motiváciou je pre mňa možnosť dokázať naštartovať takto veľkú firmu a zvýšiť tak jej prospech pre občanov. Úžasná je najmä pomyselná bodka tohto snaženia, čo je veľký rozsah pomoci v oblasti športu, sociálnych vecí zdravotníctva a kultúry. V týchto dňoch napríklad pomáhame nemocniciam nakúpiť vybavenie na boj proti koronavírusu. Nezanedbateľnou motiváciou je tiež prinášať do štátneho rozpočtu stále viac a viac zdrojov, ktoré budú správne použité. Nepopieram ale ani osobnú motiváciu, ktorou je naplnenie veľkej výzvy a to, že nezačnem kariérne stagnovať a len sa nečinne prizerať na plody svojej predchádzajúcej práce.

Predtým ste pracovali v mediálnej agentúre Universal McCann, ktorá pracuje pre OĽaNO dlhodobo. Nie je to podľa vás konflikt záujmov?

Ako som povedal na začiatku svojho pôsobenia, vyvarujem sa konfliktom záujmov. To stále platí. Je ale prirodzené, že možnosť dočasne riadiť Tipos, som dostal ako človek, ktorého práca a dobré meno boli známe v biznise alebo okolí. Na tom si naďalej zakladám. Moje ostatné pôsobenie bude jasné až po výberovom konaní, kde sa budem snažiť dokázať svoje schopnosti a vedomosti.

Nebolo vám ľúto opustiť agentúru? Nemali ste k tejto profesii bližšie?

V minulosti som bol aktívny nielen v mediálnej oblasti, ale aj v podnikaní. Lúčenie je vždy veľmi náročné a emotívne, najmä po toľkých rokoch. Ale po tých rokoch som najmä manažér, ktorý vie riešiť komplikované situácie a veľké projekty. Tak k tomu pristupujem vo všetkých oblastiach.

Ako zatiaľ hodnotíte prácu v Tipose? Neľutujete, že ste ponuku prijali?

Priznávam, že je to miestami veľmi ťažké. Niekto by to možno uchopil tak, že si sadne do kresla a niektoré veci nechá ísť samospádom, povie si, „veď ono to nejako pôjde“. S mojimi kolegami sme to ale ani na minútu nechápali tak, že by sme tu mali do výberového konania len sedieť. Prišli sme Tipos ozdraviť a nastaviť. Ale ťažké je to aj z dôvodu osobných útokov, ktoré som spomínal. Nasadili sme veľmi transparentnú a otvorenú komunikáciu, ktorú niektoré osoby zneužívajú. Bolo tu zvykom, že Tipos bol uzavretý hrad, ktorý dnu ani von nepustil žiadnu informáciu. Verím, že s tým je už koniec.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Po zásahu polície v Tipose bol vedením dočasne poverený Martin Bohoš. Za jeho vedenia sa prevalila kauza prelievania peňazí cez hráčske účty. Zrušených bolo 140 účtov. V akom to je štádiu teraz?

Dali sme spracovať analýzu, ktorá hovorí, akú škodu to celé znamená pre TIPOS z pohľadu poplatkov za transfery peňazí. Momentálne právnici analyzujú, ktoré veci a akým spôsobom budeme vymáhať. Tiež intenzívne rokujeme s dodávateľom systému a prijali sme opatrenia, aby sa takýto podvod už nedal realizovať.

Už počas vášho pôsobenia sa riešila sporná reklama, v ktorej mal hazard propagovať maloletý chlapec. Rada pre reklamu označila spot za neetický, Tipos následne reklamu stopol. Kto prišiel s nápadom na takú reklamu?

V prvom rade treba poznamenať, že tento spot nijakým spôsobom TIPOS neobjednal, nekúpil a nezaplatil. Je to veľmi jednoduché. Od istej agentúry vyrobený spot pôvodný klient nekúpil. Šéf tejto agentúry sa ma opýtal, či nepotrebujeme takýto spot, lebo sa pre nás tematicky hodí a klient ho nekúpil. My sme sa na to pozreli, skontrolovali jeho vhodnosť a sami sme ho dali na posúdenie Rade pre reklamu. Po negatívnych stanoviskách sme túto ponuku jednoznačne odmietli. Takýchto ponúk nám chodí denne množstvo a nepristúpili sme ani ku rokovaniu o cene. Nakoniec vraj spot aj tak použije pôvodný klient. To je koniec príbehu. Napriek tomu, že k žiadnemu finančnému plneniu nedošlo, nesmierne ma mrzí, že tému niektoré médiá zneužívajú a ubližujú tým aj ľuďom a subjektom, ktoré nemajú s politikou nič spoločné.

So súkromnou spoločnosťou oficiálna zmluva neexistuje. Prečo?

Pretože, opakujem, sme od nej nič nekúpili. A asi by sme ani nekúpili, nakoľko som v minulosti spolupracoval s majiteľom agentúry. Robí sa tu kauza z niečoho, čo kauzou nie je. Prisudzujem to tlaku zo strany ľudí, ktorí ťažili z toho, kto tu v minulosti sedel. O tom hovorí aj to, ako veľmi je poškodené meno Tiposu.

Teraz niečo na odľahčenie. Aký máte vzťah k stávkovaniu, resp. k hazardu?

Nestávkujem. Nemám šťastie v hre. Občas pri nejakej výnimočnej príležitosti ako darček kupujem stieracie žreby. Hazard v negatívnom zmysle slova a vo väčšom rozsahu absolútne odmietam a aj v Tipose zavádzame projekty na pomoc patologickým hráčom. Nie je podľa mňa ale nič zlé na tom, ak si pre zábavu občas človek podá čísla alebo zotrie žreb.

Podali ste si niekedy čísla do lotérie?

Áno, ale nevyhral som.

Stretávate sa s ľuďmi, ktorí vyhrajú vyššie sumy? Myslím s výhercami.

Zatiaľ som nemal takúto príležitosť, ale veľmi rád by som aj osobne výhercom pogratuloval. Zaujímala by ma najmä klasická otázka, čo spravia s výhrou.

Do vedenia ste nastúpili v čase koronakrízy. Ako ste ju prežili vy osobne? Pocítili ste nejaké straty?

Koronakríza ma zasiahla v dvoch oblastiach. V tej pracovnej sme museli riešiť problémy so zatvorenými prevádzkami a prudký pokles tržieb. Vyzerá to ale tak, že sa nám to podarí dohnať, keďže sme úplne prepracovali systém a štruktúru reklamy tak, aby bola správne prepojená na produkty. Tiež sme prijali dôležité opatrenia na ochranu zamestnancov pred touto fázou pandémie. Druhou silnou oblasťou bolo prežívanie tohto obdobia mnou a rodinou. Samozrejme sme sa zodpovedne chránili a dbal som na to, aby som chránil celú svoju rodinu. Nemám rád zľahčovanie tejto situácie, ku ktorej musíme pristupovať so všetkou vážnosťou.

Čo na to vaša rodina? Že ste takto zmenili povolanie.

Rodina mi samozrejme fandí a cítim v nej obrovskú oporu. Ale ešte si zvykajú na to, že k tej funkcii patrí aj verejný záujem, ktorý nie je vždy pozitívny. Riešim problémovú firmu, pred ktorou je ešte dlhá cesta k tomu, aby z nej bol pozitívny príklad úspešného a transparentného štátneho podniku, ktorý, pevne verím, tak bude vnímaný aj verejnosťou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vy ste momentálne poverený vedením dočasne, ak sa nemýlim. Plánujete sa potom oficiálne vo výberovom konaní uchádzať o post generálneho riaditeľa?

Áno, vo výberovom konaní sa o miesto v predstavenstve uchádzať budem. Tým sa netajím. Uvidíme, ako to dopadne. Mám v úmysle prezentovať svoje skúsenosti a tiež ďalšie plány, ako Tipos ozdraviť. Samozrejme sa nebudem brániť ani akýmkoľvek otázkam, ktoré sa pokúsim čo najjasnejšie zodpovedať. Rozhodnutie už bude na komisii.

So šéfom rezortu financií sa poznáte dlhé roky, rovnako aj s premiérom Matovičom. Ako zaručíte, že budete vieš Tipos transparentne?

Práve to, že ma veľa ľudí pozná ako slušného človeka, je jedna zo záruk môjho transparentného konania. Z každej strany, aj od vašich kolegov novinárov, teraz počúvam, ako sa Tipos otvoril a ako sa nebojíme komunikovať na akúkoľvek tému. To ešte nikdy nezažili. Mnohokrát nedostali ani odpoveď v rozsahu, ako to zákon prikazuje. Transparentnosť sme priniesli aj do finančnej oblasti. Už teraz vieme dokladovať veľké úspory a efektívnejšie nakladanie s prostriedkami, ktoré sa odráža aj v lepšom predaji. Budujeme interné oddelenia, ktoré by v budúcnosti mali nahradiť externých dodávateľov tak, aby sme procesy zrýchlili a vyhli sa akýmkoľvek podozreniam z rodinkárstva.

Plánujete niečo v Tipose zmeniť? Čo by ste zmenili?

Ako som spomínal, pred Tiposom je ešte veľmi dlhá cesta, ktorá je plná zmien. Musí sa ešte viac otvoriť aj do vnútra, aby zamestnanci cítili oporu a hrdosť voči svojej firme. Aby cítili víziu a hodnoty firmy, ktoré majú odkazovať na úplne iné praktiky, ako tie z minulosti. Tiež máme pred sebou veľké výzvy, ktoré pramenia z káuz minulých garnitúr a tie sa musia doriešiť aj v právnej rovine. To najpodstatnejšie je, aby bol Tipos prosperujúca a rastúca firma, ktorá bude mať veľký priestor na podporu pozitívnych projektov a bude aj v nezanedbateľnom rozsahu podporovať štátny rozpočet.