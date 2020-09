KORONAVÍRUS Niektoré operácie sa zrejme preložia: Ak zatiahneme ručnú brzdu, mohlo by sa to ustáliť

BRATISLAVA – Minister zdravotníctva Marek Krajčí pripustil, že sa niektoré operácie či vyšetrenia budú musieť v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu preložiť. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády.

"Dostávame sa do situácie, keď sa potrebujeme zamýšľať nad reprofilizáciou. V nemocniciach sa reprofilizácie začali. V princípe, keď sa reprofilizujú lôžka, ktoré mali slúžiť na liečbu iných typov ochorení, tak sa, žiaľ, budú musieť niektoré odkladné operácie alebo vyšetrenia preložiť," uviedol s tým, že sa už reprofilizovala nemocnica v Nitre, čiastočne v Trenčíne, Ružomberku a pripravuje sa aj nemocnica v Poprade.

Núdzový stav má v zdravotníctve zmysel

Núdzový stav má podľa šéfa rezortu zdravotníctva zmysel v zdravotníckych zariadeniach, kde sa napríklad v rámci nemocníc, ktoré sú v mobilizácii, môžu presúvať zamestnanci v rámci týchto zariadení tak, aby mohli zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre pacientov, ktorí napríklad budú prijímaní do nemocníc na reprofilizované lôžka s ochorením COVID-19.

"Verím, že keď dobre zatiahneme ručnú brzdu, za pár týždňov sa nám to podarí nejako ustáliť," doplnil. Rovnako komentoval obmedzenie hromadných podujatí na maximálne 50 ľudí, takýto krok sa mu zdá rozumný.

Testovacie kapacity podľa jeho slov neboli dosiahnuté. Do týždňa by mali byť antigénové testy, ktoré podľa Krajčího výrazne zvýšia testovanie. Veľmi dôležité je podľa neho testovať zdravotnícky personál, pacientov, ktorí prichádzajú do zdravotníckych zariadení, v domovoch sociálnej starostlivosti klientov a zamestnancov či tiež na rizikových hraniciach a ďalej, ako bude potrebné.