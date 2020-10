Sudcovia by si na čele Najvyššieho správneho súdu vedeli predstaviť Jozefa Milučkého

BRATISLAVA - Kreovanie Najvyššieho správneho súdu SR bolo témou štvrtkového (1. 10.) neformálneho stretnutia predsedov Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu (NS) SR Jána Mazáka a Jána Šikutu so sudcami správneho kolégia NS. Odznel tam názor, že vhodným kandidátom na post jeho predsedu by bol súčasný šéf kolégia Jozef Milučký. Informovala o tom hovorkyňa predsedu NS Tatjana Lesajová.

Prítomní sudcovia správneho kolégia sa podľa jej slov stotožnili s názorom prezentovaným predsedom Súdnej rady, že pri vytvorení Najvyššieho správneho súdu SR by mal byť základom automatický prechod celého správneho kolégia ex lege aj s celou agendou na Najvyšší správny súd SR, ako sa to udialo napríklad v Českej republike. Následne je potrebné súd doplniť kvalitnými ľuďmi z externého prostredia.

Podľa Mazáka spomenutý spôsob kreovania by zaručil zvýšenie kvality prístupu k správnemu súdnictvu a zároveň by zaistil bezproblémový chod súdu v úvodnom období. Taktiež vyzval sudcov, aby sa aktívne zapojili do procesu vytvárania koncepcie nového súdu a aby sami navrhli predsedu Najvyššieho správneho súdu SR, ktorého budú akceptovať a podporovať - buď spomedzi seba, alebo z vonkajšieho prostredia.

Vláda v stredu (30. 9.) schválila reformu súdnictva, ktorá počíta aj so vznikom Najvyššieho správneho súdu SR. Mal by postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva a prešli by naň aj kompetencie na disciplinárne stíhanie sudcov a prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Najvyšší správny súd SR má sídliť v Bratislave a funkčný má byť od 1. augusta 2021.