Kvôli KORONAVÍRUSU je v hre aj všeobecný núdzový stav: Nezhoda v koalícii! SaS s návrhom nesúhlasí

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič včera spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom oznámil výrazné sprísnenie opatrení. Mnohé z nich už platili počas prvej vlny koronavírusu. Okrem opatrení je však v hre aj vyhlásenie núdzového stavu. Kým v prvej vlne platil len na oblasť zdravotníctva, teraz by mal platiť plošne. Koaličná SaS s tým nesúhlasí. Vláda o tom bude rozhodovať v stredu.

Matovič v pondelok avizoval, že na Slovensku by sa mal opäť vyhlásiť núdzový stav. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Tento krok však musí v stredu odobriť vláda. Matovič vysvetlil, že sa nemá týkať len oblasti zdravotníctva, ale pôjde o všeobecný núdzový stav. Koaličná SaS však zatiaľ s návrhom nesúhlasí.

SaS je zatiaľ proti

Koaličná stana SaS zatiaľ nevidí dôvod na všeobecný núdzový stav. "Pozrieme si odôvodnenie a zodpovedne sa rozhodneme. Avšak sme toho názoru, že núdzový stav by mal platiť len pre zdravotníctvo," informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. Prípadnú podporu vyhlásenia núdzového stavu vo všetkých segmentoch ešte zváži.

Na núdzový stav sú splnené zákonné podmienky

Iného názotu je tretia koaličná strana Za ľudí. Na núdzový stav sú podľa predsedníčky Veroniky Remišovej splnené zákonné podmienky. "Na núdzový stav sú splnené zákonné podmienky. Zavedenie núdzového stavu umožní lepšiu distribúciu ochranných a zdravotných pomôcok, ako aj lepší manažment krízy v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb," uviedla v stanovisku Remišová. S obmedzeniami by podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mali prísť rýchle a účinné kompenzačné opatrenia pre najviac postihnuté oblasti, ako napríklad šport a kultúra.

Potrebujeme mať zapnutú záložnú zbraň

Dôvodom všeobecného núdzového stavu je pandémia nového koronavírusu. Počas rokovania ústredného krízového štábu to v pondelok povedal premiér Igor Matovič. "Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil Matovič. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.

Núdzový stav má byť podľa premiéra prijatý najmä z toho dôvodu, že nikto nevie, ako sa situácia s koronavírusom vyvinie. Obavy má z vývoja situácie v nemocniciach aj domovoch sociálnych služieb. Poukázal na to, že v súčasnosti je štát obmedzený v prípade potreby napríklad rýchleho dodávania ochranných pomôcok či testov. "Túto 'záložnú zbraň' potrebujeme mať zapnutú. Konkrétny návrh bude vypracovaný do zasadnutia vlády v stredu, a potom budem vedieť povedať viac," zhrnul Matovič.

Núdzový stav možno vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu možno počas neho v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia ľudí. Núdzový stav zvažuje aj Česká republika, premiér Andrej Babiš sa vyjadril, že návrh nového ministra zdravotníctva podporí.

Núdzový stav chcú vyhlásiť aj Česi

Český minister zdravotníctva Roman Prymula navrhne zavedenie núdzového stavu - zrejme už na najbližšom zasadaní českej vlády. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz. Najbližšie zasadanie vlády bude v pondelok 5. októbra - po voľbách do Senátu a miestnych zastupiteľstiev (2. - 3. októbra). "Urobiť to určite musíme. Bez toho veľká šanca nie je. Myslím si, že to bude na prvom zasadaní vlády," povedal Prymula, ktorého vyjadrenia na svojej webovej stránky zaznamenal týždenník Respekt.

Núdzový stav vyhlasuje vláda ČR a je na to potrebný súhlas Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, píše Respekt. Český premiér Andrej Babiš podľa Noviniek.cz uviedol, že Prymulu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu podporí. Prymula už predtým podľa Noviniek.cz uviedol, že v stredu alebo v piatok budú vyhlásené ďalšie opatrenia. Malo by ísť o obmedzenie zhromažďovania na maximálne 10 až 20 osôb a podľa ministra zdravotníctva sa bude hovoriť i o zavedení dištančného vzdelávania na stredných školách.

Na vysokých školách by podľa Prymulu mala byť výučba dištančnou formou aspoň mesiac - kým sa neupokojí súčasné rýchle šírenie nákazy. Výnimka by mohla platiť pre študentov prvých ročníkov, ktorí sú na univerzitách noví. Prymula chce takisto rokovať s ministrom školstva Robertom Plagom o dočasnom zrušení vyučovania hudobnej a telesnej výchovy. Na týchto predmetoch žiaci nemusia nosiť rúška. Núdzový stav v súvislosti s pandémiou v Česku platil od 12. marca do 17. mája. Jedným z jeho dôsledkov bolo, že súdy za trestné činy spáchané v tomto období udeľovali prísnejšie tresty, ako mohli udeľovať počas bežného stavu.