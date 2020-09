KORONAVÍRUS Závratný dlh na štátnej karanténe: Rezort vnútra vystavuje faktúry, ide o státisíce

Uviedla to Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR. Ministerstvo vnútra SR prijalo niekoľko listov od občanov, ktorí pripomienkujú platby faktúr za pobyt v karanténnom zariadení. "Tiež evidujeme žiadosti občanov o odpustenie platby a žiadosti o inú formu pomoci pri vyrovnaní sa s platbami za pobyty v karanténnych zariadeniach," doplnila Paulenová.

Celkovo absolvovalo štátnu karanténu 23.600 občanov. Umožnili to od 13. marca opatrenia prijaté na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Po sprísnení opatrení od 6. apríla ju už občania prichádzajúci zo zahraničia museli absolvovať povinne. Povinnú štátnu karanténu aj tzv. e-karanténu zrušili 10. júna.

Príbehy z karanténnych zariadení

V súvislosti so štátnou karanténou sa Slováci podelili aj o svoje neraz mimoriadne negatívne skúsenosti. Pre mnohých sa stala skutočným strašiakom. Ľudia sa šťažovali najmä na nedostatok informácií, no šokovalo ich aj to, že v zariadeniach nedostali samostatné izby, na bunke boli dokonca ubytovaní s neznámymi ľuďmi. Keďže testovanie ich ešte len čakalo, vzhľadom na zdieľanie spoločných priestorov hrozilo riziko nákazy. Prečítajte si príbeh mladého páru či ďalšie skúsenosti.