Mala to byť ochrana pred šírením vírusu, zmenila sa na časovanú bombu: V karanténnych táboroch číha nákaza

BRATISLAVA - Do povinnej štátnej karantény musí ísť každý, kto sa na Slovensko vráti zo zahraničia. Nariadenie vlády má zabrániť ďalšiemu šíreniu obávaného koronavírusu. V karanténnych táboroch však podľa všetkého číha ochorenie priamo za dverami. A to doslova.

V karanténnych zariadeniach totiž pre nedostatok miesta dávajú na spoločné izby či bunky aj ľudí, ktorí neboli predtým spolu v kontakte. Ak má niekto z nich nový koronavírus, a ani o tom netuší, logicky hrozí, že ochorenie sa presenie aj na ostatných.

"Aj keď máte test negatívny, váš spolubývajúci môže byť pozitívny. Tak zostávate. A potom ak vám zase spravia testy a ste pozitívny, tak zase zostávate. A šírite to na druhých," znel jeden z komentárov na facebookovej stránke Karanténa Gabčíkovo, ktorý opisoval možný scenár. "Aby som sa ja tu v zahraničí už mesiac zodpovedne izolovala, a po príchode domov bola ubytovaná s neznámymi, potenciálne nakazenými ľuďmi, je idiokratické. Nemyslíte? Karanténa je izolácia. Izolácia je odlúčenie od druhých," dodala ďalšia komentujúca.

Na stránke Nekŕmnte nás odpadom sa zas objavila spoveď, v ktorej nemenovaný muž opisuje, ako sa dozvedel o výsledkoch svojich testov. Neoznámila mu ich žiadna kompetentná osoba. Na jeho prekvapenie ale prišiel pán z vedľajšej izby, s ktorým niekoľko dní zdieľal chodbu, kúpeľňu aj toaletu. Bez rúška, len tak, mu oznámil, že on je pozitívny.

Až po telefonáte na call centrum mu povedali, že je negatívny. Keďže "pán odvedľa" bol testovaný pozitívne, mal smolu. Musel zostať na ďalšie testovanie. "Bolo mi povedané, aby som sa hneď pobalil, a že pre mňa hneď príde niekto, aby ma premiestnili do samotnej izby so samotným zariadením, keďže budem musieť byť izolovaný od ostatných, keďže som mohol byť nakazený pánom od vedľa," opísal.

Po tom, ako prišiel na inú izbu, nastal šok. V druhej izbe bol znova niekto ubytovaný, čo znamenalo aj zdieľanie spoločných priestorov. Nový sused mal za sebou rovnaký scenár, bol testovaný negatívne, no na bunke bol človek pozitívny na COVID-19. Ako to celé pokračuje?

Žiadnu inú bunku už v zariadení nemali. Ubytovaným teda nezostáva teda nič iné, len čakať na ďalšie testovanie. "Momentálne už som tu týždeň a mal by som tu byť minimálne dalších päť dní, aby mi boli spravené testy a potom zase čakať 24-72 hodín na výsledky. Prišiel som sem ako zdravý človek a jediné, čoho sa obávam, je to, že je tu väčšia pravdepodobnosť, že sa nakazím tu, ako keby som bol pustený rovno domov do domácej karantény," opísal človek, ktorý šialenú situáciu prežíva na vlastnej koží.

Šokujúcich spovedí postupne pribúda. Tí, ktorých pobyt v štátnej karanténe ešte len čaká, teda žijú v strachu z toho, že sa nakazia. Ľudia však upozorňujú aj na čas pred príchodom do samotného zariadenia. Spoločné cestovanie autobusom, čakanie v radoch na ubytovanie... Tak podľa nich vyzerá realita, ktorá je možnou hrozbou.

Tisíce žiadostí

Aj napriek tomu, že štát stále navyšuje kapacity ubytovania pre tých, ktorí sa vracajú domov, zdá sa, že to nestačí. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do uplynulej stredy repatriovalo alebo umožnilo návrat rôznymi formami viac ako 4000 slovenským občanom. Na tlačovej konferencii to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

MZVaEZ SR podľa Korčoka eviduje momentálne ďalších takmer 6000 ľudí, ktorí sa zapísali do formulára a žiadajú o repatriáciu, a rezort diplomacie pracuje s identifikáciou tých, ktorí sa chcú vrátiť domov. Dodal, že číslo 6000 je však veľmi hrubé, pretože občania SR sa často zaregistrujú do formulára, a potom sa rezortu diplomacie neozvú späť.

Korčok sa tiež vyjadril k dôvodom, ktoré majú občania žiadajúci o repatriáciu. "Je naozaj nevyhnuté pre občanov v zahraničí zvažovať, či chcú ísť alebo musia ísť domov, lebo nemajú iné východisko," uviedol Korčok. Dodal, že si každý musí uvedomiť, že jeho miesto v autobuse či v lietadle môže chýbať tomu, kto je naozaj v núdzi.