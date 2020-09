KORONAVÍRUS O pár hodín sa menia pravidlá pri návrate z rizikových krajín: Česko má tieto výnimky

Výnimky platia pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré v Českej republike pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, sú vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárstve alebo potravinárstve.

Taktiež ide o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré sa v Českej republike uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole alebo ich navštevujú. Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napríklad potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy).

Výnimka sa podľa Račkovej vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie. Výnimka platí aj pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike, ktorí smerujú na Slovensko z toho istého dôvodu.

„To isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú na tréningoch ako riadni členovia športového klubu v Českej republike,“ priblížila Račková. Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube, výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie.

Zdroj: Unsplash/Anthony Delanoix

Výnimka platí aj pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území Českej republiky do vzdialenosti desiatich kilometrov od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom. Ďalšou výnimkou sú aj osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii, ktoré v rámci toho vstupujú na územie SR z Českej republiky alebo sa na územie SR vracajú z ČR. Rovnako musia predložiť nejaké potvrdenie.

Výnimkami z povinnej izolácie sú tiež pendleri a Slováci žijúci do 30 kilometrov od hraníc, pracovníci v dopravných službách, zamestnanci pohrebných služieb, ľudia prichádzajúci na Slovensko za liečbou, zamestnanci pracujúci v energetike a priemysle či rodič, ktorý má striedavú starostlivosť o dieťa. „Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR majú výnimku aj osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedli hygienici.

Do zoznamu menej rizikových krajín pribudne Švédsko, Kanada a Bulharsko

Do zoznamu menej rizikových krajín z pohľadu pandémie nového koronavírusu pribudli Švédsko, Kanada a Bulharsko. Osoby, ktoré prídu z rizikových krajín Európskej únie (EÚ), musia ostať v povinnej karanténe až do negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré platí od piatka (18. 9.) od 9.00 h.

Ľudia, ktorí prišli z rizikových krajín EÚ, sa po príchode môžu preukázať negatívnym testom, ktorý nebude však starší viac ako 72 hodín. Osoby, ktoré nedisponujú testom, musia absolvovať domácu izoláciu do času negatívneho výsledku RT-PCR testu. Ten by mali absolvovať najskôr v piaty deň. Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ, sú povinné ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku testu. Musia sa tiež zaregistrovať na webovej stránke http://korona.gov.sk/ehranica.

Na hraniciach budú náhodné kontroly

Na hraniciach s Českou republikou budú od piatka 18. septembra od 9.00 h náhodné policajné kontroly. Ich cieľom je dohliadať na plnenie povinnosti registrácie, ktorá pribudla po zaradení ČR na zoznam tzv. rizikových krajín, upravuje ju opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Informovala o tom riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová. Kontroly sa budú zameriavať na osobné motorové vozidlá, ale aj autobusovú a vlakovú dopravu na hraniciach, alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou.

Policajný zbor bude na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou zároveň dohliadať na bezpečnosť a plynulosť prejazdu vozidiel hranicami. "Nerešpektovanie povinností je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do 1000 eur," upozornilo ministerstvo.