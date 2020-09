KORONAVÍRUS Praha zatvorí všetky univerzity: Vyučovať sa bude na diaľku

Pražský primátor Zdeněk Hřib

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

PRAHA - Česká metropola Praha od budúceho týždňa uzatvorí všetky univerzity a zavedie vyučovanie na diaľku. V piatok to na sociálnej sieti Twitter oznámil pražský primátor Zdeněk Hřib. Kedy presne by toto nariadenie malo vstúpiť do platnosti však Hřib nešpecifikoval, píše portál Novinky.cz.